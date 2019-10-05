【禁蒙面法】千人戴口罩油尖旺築人鏈抗議立法　

《禁蒙面法》實施首日，網民號召今日（5日）「全民蒙面」示威。數十名示威者下午戴上口罩在尖沙咀聚集，又築起「流動人鏈」，經廣東道、彌敦道一直向旺角方向前行，沿途高呼「蒙面無罪 立法無理」口號，又舉起五字手勢，要求政府回應五大訴求，參與人數一度增至近千人。 參加者最終在晚上7時抵達深水埗楓樹街遊樂場，其後8時再改往旺角警署外聚集。遊行期間一直沒有警員現身。

《禁蒙面法》生效後，仍有人戴上口罩或面罩，在尖沙咀築人鏈抗議表達不滿。（高仲明攝）

人鏈由尖沙咀梳士巴利花園開始

政府昨日公布推行《禁蒙面法》，今日凌晨起生效。約百名市民下午3時起在尖沙咀梳士巴利花園聚集，部分人戴上口罩及面罩，亦有人身穿黑衣，以示不滿政府推行《禁蒙面法》。近5時，他們前往天星碼頭築起人鏈，並一直前行，途經廣東道、海防道、彌敦道。

人鏈經過尖沙咀警署對面時，示威者曾稍作停留並高呼口號，警署天台有數名警員向下望觀察，雙方未有發生衝突。沿途有不少人加入人鏈，隊伍走到旺角警署附近時，參與人數一度有近千人，站滿行人路，部分人走到馬路上。

遊行人士舉起五字手勢，要求政府回應五大訴求。（高仲明攝）

戴上口罩的市民鄭先生直言，平日遊行從不會戴上口罩，今日卻是第一次，希望藉此向政府抗議，「禁蒙面法好離譜！」被問到會否擔心被捕，他就表示，「要拉就拉，都無辦法」。戴上V煞面具的黎同學表示，特意戴上代表反極權的V煞面具，因為覺得適合現時的社會氣氛。

直至晚上7時，約300名遊行人士陸續抵達深水埗楓樹街遊樂場，他們在足球場內圍圈，高唱《願榮光歸香港》，又亮起手機電筒，並叫口號。參加市民又在現場默哀1分鐘，悼念離世示威者。

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違反《禁蒙面法》最高判監一年

《禁蒙面法》適用於獲不反對通知書的公眾集會及公眾遊行 ，或非法集結和未經批准集結。一經定罪，罰款2.5萬元、監禁1年；若拒絕遵從警務人員要求除去蒙面物品及核實其身份，一經定罪罰款1萬元及監禁6個月。