【逃犯條例】家校合作委員：幼稚園校內不談政治　大部份老師專業

社會新聞
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家校合作及家長教育專責小組委員、幼稚園校長黃安媚今日（6日）出席《商業電台》節目時指出，其幼稚園會向老師交代，稱無論他們持任何意見，回到校園內應維持專業身份，又指校內只作「教育」，不會談及政治。她又指，相信大部份老師均專業，並會堅守崗位。

家校合作及家長教育專責小組委員、幼稚園校長黃安媚說，無論老師持任何意見，回到校園內應維持專業身份，又指校內只作「教育」，不會談及政治。（資料圖片）

黃安媚說，最近社會氣紛欠佳，但對幼稚園的影響不大。她指出，其校內主張「關愛」文化，故會如常進行德育早會，向小朋友作正向分享等。她又稱，校方會向老師交代，稱無論老師持任何意見，回到校園內應維持專業身份，又指校內只作「教育」，不會談及政治。

若學生在家中接觸到有關新聞時感到驚恐，她指老師會關心他們，並告訴他們不同人有不同意見，最重要是自身安全等。

相信大部份老師均專業

早前網上流傳「警二代」在幼稚園遇襲，一名幼稚園女教師涉在校內拍打一名三歲女童，被控一項虐兒罪。黃安媚說，尊重每一個人的意見，並明瞭老師有情緒，故學校亦應關心教師。她續指，相信大部份老師均專業，明白回到學校後的責任及角色，並會堅守崗位。

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