【逃犯條例】Vans板鞋比賽「黃傘示威者」設計　票數居首被下架　

美國滑板鞋品牌Vans早前在網上推「custom culture」活動，讓網民自行設計Vans鞋加上圖案，贏出的板鞋設計會推出生產。當中有來自加拿大的創作者，設計了一款以黑色為底色，以戴上口罩、眼罩及安全帽的示威者為背景，鞋頭配上一對黃傘布鞋，日前曾以超過10萬票位列第一位。 今日有民網發現，作品被偷偷下架，Vans其後解釋，「基於比賽原意的考量，我們確認有少部份作品因不符合比賽參與守則而被移除」，引起大批港人粉絲不滿，有網民揚言要令Vans專門店「裝修」。

Vans板鞋比賽投票網頁內已不見「黃傘示威者」設計。（Vans網頁截圖）

Vans：從來無任何政治立場

Vans早前在網上推「custom culture」活動，讓網民自行設計Vans鞋加上圖案，贏出的板鞋設計會推出生產，一對由加拿大網民設計的黑色布鞋，以戴上口罩、眼罩及安全帽的示威者為背景，鞋頭配上一對黃傘布鞋，一度成為投票榜榜首，可是有網民今日發現，該對布鞋已被下架。

Vans方面其後於Facebook解釋，文中提到，作為一個公開、多元的品牌，Vans從來沒有任何政治立場，公司需審視比賽中提交的設計，藉以確保其符合品牌一直堅持有關尊重及包容的原則，以及比賽的參與守則，「基於比賽原意的考量，我們確認有少部份作品因不符合比賽參與守則而被移除。」