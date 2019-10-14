洪水橋閒置官地近25萬呎　團體申辦社區活動遭拒　促政府善用土地

洪福邨位於洪水橋新發展區內，是區內首條公共屋邨，入伙已4年，惟區內配套仍然欠奉。民間團體社區發展陣線發現，洪水橋區內有近25萬平方呎的官地未善用，不少橋底空間被閒置。 社區發展陣線指出，雖然近月曾向地政總署申請使用橋底空間舉辦社區活動，惟三度被拒。他們建議在新發展區工程動工前，政府應善用所有閒置空間，彌補現時配套不足的問題。

洪福邨是洪水橋新發展區的首個公共屋邨，至今已入伙4年，有街坊認為消費選擇不足。（王潔恩攝）

社區發展陣線指出，他們早前透過地政署網站及實地考察，發現洪水橋有達24.9萬平方呎閒置官地。同時，洪天路橋底空間亦長期空置，其中一段的可用空間佔地約3,670平方呎。

社區發展陣線指出，他們曾三度向政府申請租用洪天路橋底空間作短期社區用途，惟全部遭拒。（王潔恩攝） 三度申請天橋底空間被拒 為配合社區需要，社區發展陣線曾於8至9月期間，申請於洪天路橋底空間舉辦墟市等，惟政府以有關土地不適合予行人過路為由等，三次拒絕申請。 記者日前到場視察，從洪褔邨步行至天橋底只需數分鐘，可靠馬路及行人路直達。社區發展陣線指出，土地長期空置，過去亦有團體在橋底設興趣班，更有人在橋下乘涼。他們認為，有關土地不應「曬太陽」，應可供團體以短期租約形式，作為社區用途。

短租地多限制

他們說，雖然今次找到多幅閒置官地，但機構若要使用有關土地，必須先作復修工程，如土地平整、鋪水電等，費用隨時數以萬計，加上申請程序繁複，計劃亦要先獲相關決策局支持及同意。

他們續指，政府現時即使有資助，機構亦要先墊支，一般小機構根本難以負擔，使土地至今仍然無法被善用。

圖中為洪福邨附近的一幅短租地，前身為社區農圃，面積約5,582平方米，至今仍然閒置。（王潔恩攝）

新發展區發展需時 土地長期空置

社區發展陣線組織主任楊健濱指，洪福邨是洪水橋新發展區的首個公共屋邨，剛入伙時配套不完善。他說，洪褔邨附近日後會大興土木，漸變配套成熟的新發展區，惟整個發展區計劃於2037/38年才完成，意味會有頗長的時間難有完善設施。

他又指，由於發展區會分階段發展，即部份土地隨時要空置至少十年，故政府應善用有關空置土地，彌補現時的社區設施不足。