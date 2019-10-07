【禁蒙面法】司機撞人後被圍毆　的士團體：無法無天、濫用私刑

特區政府早前根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發連日的示威、衝突。昨日（6日）下午，一名的士司機在深水埗涉嫌開車撞傷人，遭大批示威者圍毆至頭破血流。汽車交通運輸業總工會的士司機分會今日發聲明譴責，指「暴徒無法無天，濫用私刑」。

昨日下午5時多，一名的士司機下午在長沙灣道及汝州街交界突然加速衝向人群，致一名女途人大腿骨折，情況嚴重，另有兩人受輕傷。事件引發大批示威者不滿，將司機拖出車外圍毆至頭破血流。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會發聲明指，昨日下午長沙灣附近出現非法集會及遊行，道路堵塞，期間一輛的士發生交通事故，卻被打砸破壞的士車身，更將的士司機揪出車外圍毆之頭破血流，嚴重受傷。汽總工會已經向司機及家屬致以慰問，並譴責「暴徒無法無天，濫用私刑暴力對待的士司機」；另外聲明亦促請政府盡快制定措施恢復社會安寧，讓的士司機能在安全情況下工作。

工會認為昨日發生交通事故後應該報警依法處理，不應濫用私刑，呼籲的士司機在路面駕駛時要注意自身及乘客安全，遇到突發情況應該冷靜處理，避免發生衝突。聲明同時提及，自6月以來，交通主要幹道及隧道遭到不同方式的堵塞，全港多區交通擠塞，嚴重影響的士司機生計，收入下跌3至5成。汽總工會希望有關部門正視受暴動衝擊期間而影響的的士業界情況，提供適當協助，讓的士業界能安心正常運作。