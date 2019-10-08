【禁蒙面法】港鐵13車站今日仍關閉　輕鐵4條路綫暫停

經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵周二(8日)重開大部份車站，只有13個車站仍然關閉，相關鐵路綫列車不停該13個車站；為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於晚上8時結束。

關閉車站包括 : 觀塘綫 : 觀塘站、（旺角站）、黃埔站；荃灣綫：（旺角站）；將軍澳綫 : 將軍澳站、坑口站、寶琳站；馬鞍山綫 : 車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站；東鐵綫：大埔墟站；西鐵綫：兆康站。註：有括號車站服務多於一條鐵路綫

輕鐵：4條路綫暫停，包括705, 614， 615 ，751P；路綫706 及 751需改道行駛並維持15至16分鐘一班，路綫505、507、610、614P、615P及761P維持15至16分鐘一班；輕鐵列車將不停友愛、天榮、銀座、天湖、天慈、樂湖、天水圍輕鐵車站及大棠路站二號月台（往屯門方向）。

機場快綫：由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

直通車：來往上海的直通車班次Z99/Z100取消，其餘所有南行及北行班次維持正常。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

港府在10月4日宣布訂立《禁蒙面法》後，全港各區爆發連場激烈衝突。港鐵表示，港鐵自10月4日至7日持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，由於多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，港鐵在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務；對於示威人士一而再、再而三於鐵路範圍內縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，港鐵表示極度憤慨，並強烈譴責這些任意妄為及可能構成嚴重罪行的行為。公司已就多宗案件報警處理，並保留一切追討損失的權利。

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此外，運輸署表示，多處有交通燈損毀以致未能正常運作，主要分佈於油尖旺、深水埗及屯門一帶，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全；過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路，在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

政府較早前透過聲明呼籲今天彈性上班上課，發言人稱：「僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理，這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。」政府也會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況，如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。