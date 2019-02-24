【手球精英賽】姚連生險勝男拔闖決賽　報卻去年4強之仇

去年一場敗仗，造就今年更強的鬥志。去年4強不敵拔萃男書院的保良局姚連生中學，今年訂下向男拔報一敗之仇的目標，經過全年不停努力鍛煉，兩隊再次在今屆手球精英賽碰頭，打出一場高水準的攻防戰，最終姚連生憑著隊長張家豪臨完場1分鐘射入關鍵一分，以12：11險勝男拔復仇。賽後不少姚連生手球隊隊員哭成淚人，相擁慶祝這場遲了一年的勝利。

2018/2019年度全港學界精英手球比賽今日（24日）於天瑞體育館上演4強對壘，其中去年4強翻版姚連生對男拔成為今日焦點。男拔一直主導比賽，但姚連生憑著不屈意志逐步趕上，兩隊以7：7完結上半場。

就連觀眾席上順德聯誼總會梁銶琚中學的同學，今場也成為姚連生手球隊的球迷。（徐焌然攝）

姚連生中學12︰11拔萃男書院圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

姚連生校史首闖決賽

男拔陣中港隊代表連潤滔今場被對手全場緊盯，表現失準，全場僅取6分。反觀姚連生將士用命，隊長張家豪及門將陳威皆打出超水準表現。比賽末段姚連生有球員被罰離場，但仍無阻他們打出一段4：1攻勢。隨著連潤滔最後10秒的遠射被姚連生的「血肉城牆」封出，這場大戰最終由姚連生復仇，以12：11險勝男拔，校史上首次晉身決賽。 今仗打出超水準的門將陳威賽後分享其心路歷程，「賽前我非常害怕連潤滔，有見他身型龐大、射門力量又大，但我知道不能恐懼。」屢救險球的陳威感謝隊友給予他希望，「在比賽最後兩分鐘，我內心只有一個想法：『守好每一球。』因為隊友們整場比賽下來都給予我許多希望，我更不想令他們失望。」

姚連生「血肉城牆」拼盡封出連潤滔的射門。（徐焌然攝）

隊長感謝教練無私奉獻

作為球隊靈魂人物，隊長張家豪今場攻防一體，他透露球隊復仇是一整年努力的回報，「去年（對男拔）落敗後，暑假開始便不斷訓練，就是為了今日這一場比賽對男拔復仇。」這名中六生更點名道謝手球隊教練鍾昀延（鍾sir），「鍾sir無私的執教讓我們折服。他永遠最早到達球隊訓練，往往亦是最遲離開的一人，沒有鍾sir就沒有這一支手球隊。」比賽完結後，鍾sir與一班球員同樣興奮，可見他對姚連生手球隊的鍾愛。

執教姚連生手球隊來到第五個年頭，最讓鍾sir感動的是球員因手球而改變，「如果你知道我們學校的背景，我們是一間『邨校』，讀書成績不算好。一般同學的生活都離不開打機、出街玩耍，但手球隊可以改善他們的紀律，培養出他們的爭勝心，甚至令幾位同學前路更加明朗。」

張家豪封阻連潤滔最後一擊。（徐焌然攝）

「黃金入球」激勵士氣

今場姚連生打出振奮一仗，昨晚鍾sir「特別」的激勵方法應記一功，「我分享了當年贏得精英賽冠軍的獎牌的相片予一班球員，希望他們今年亦以冠軍為目標；我再發送了動畫《踢出我天地》的主題曲《黃金入球》讓他們聽，希望球員們能夠感受到歌詞中永不放棄的精神。」於比賽最後兩分鐘才首度領先，姚連生手球隊做到歌詞中的：「無論進，無論退，無論哪個領先都不必慌張。只管再進攻，決心奮力圖強。」

完場一剎那，姚連生同學相擁慶祝。。（徐焌然攝）

男拔主力連潤滔賽後哭成淚人。（徐焌然攝）

校史首度晉身決賽的姚連生中學，決賽對手將為德信學校，他們於4強以16：12擊敗順德聯誼總會梁銶琚中學，男女子組決賽將於3月3日決戰天瑞體育館。

門將陳威（左）、隊長張家豪（右）。（徐焌然攝）

姚連生手球隊教練兼體育老師鍾昀延。（徐焌然攝）

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