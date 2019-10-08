警長兒子涉圖姦師妹　辯稱遭事主挑逗說了性話　不知是否已犯非禮

中五男生涉嫌非禮及企圖強姦未成年同校師妹案續審，被告今（8日）出庭自辯，透露他的父親是退休警長，又指與師妹有曖昧關係，但未到成戀人，有談性事，但未有性交，又指案發當天遭師妹手掃胸口，即時心跳加速，至被她掃至皮帶時，更有了生理反應，並衝口而出說了：「你想同我含呀？」但最終二人並沒有發生性行為。惟遭警方拘捕時，他不知說了這句話是否已構成了非禮罪。

現年21歲的男被告，否認3年前企圖強姦低他一級的同校師妹。(資料圖片)

現年21歲的陳姓被告，被控於2016年9月1日，在小西灣某單位企圖強姦和非禮事主X。被告和X在案發時分別為18和14歲，在同一中學分別就讀中五和中四。

指事主把頭挨到其大腿

被告自辯時形容，在案發前和X的關係曖昧。兩人非戀人，但朋友以上。X要求被告公開表白，但他因膽小而未有做到。此外，他們之間曾談論性話題，但未有發生性行為。

被告續指，案發日和另外三名朋友一同到X的住所，而該三名朋友離開後，被告因等待另一名朋友前來，因此留在X的住所。當他坐在沙發時，X把頭挨到被告的大腿上，繼而叫被告跟她進入睡房。

被告稱遭事主手掃胸

兩人躺在床上，X用右手掃被告的胸口，指被告的心跳很快，被告回應指因「啱啱好飽飯」。X的手之後掃被告，掃至皮帶位置，被告坦言當時有生理反應，並衝口而出問：「你想幫同含呀？」X則回應：「唔好啦。」此時，被告收到朋友的電話，該名朋友稍後抵達。兩人在X的住所逗留至下午6時左右，然後離開。被告強調，沒有做出X所指稱的侵犯行為。

不知講句話會否構成非禮

被告指之後收到X的WhatsApp，提出分手，而被告則回覆：「我當時控制唔到。」被告庭上解釋，因向X說：「你想同我含呀？」被告認為該句很露骨，擔心冒犯了X。而警員於同月以非禮罪名拘捕被告，被告向警員表示：「明白，當時佢係自願。」被告庭上解釋，不知道講了「你想同我含呀？」是否構成非禮。

承認父親是退休警長

他在控方盤問時透露其父親是警員，約於1年前退休，而警方拘捕被告時，父親亦在場。惟他不知道控方所指，父親任職警員35年，2016年的職級為警長。

控方又指，X於案發翌日透過WhatsApp，指責被告強迫她口交和乳交，又脫去她的內褲。控方質疑，被告一直知道X的指控，而非被告解釋因說了「你想同我含呀？」

被告稱覺事主性慾強

控方續指，X於案發翌日透過WhatsApp，指責被告強迫她口交和乳交，又想脫去她的內褲。惟被告未有在WhatsApp否認指控，並回應：「我以為你願意」。被告庭上解釋，當時在WhatsApp有回應「唔」，而「唔」是疑問。被告又指，當時X不開心，為避免情況惡化，因此未有反駁。

被告又指，X在WhatsApp講及很多與性有關的說話，因此覺得她性慾很強。

案件編號：HCCC17/2019