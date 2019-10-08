【十一黃金周】內地旅客七日跌逾一半僅67萬　創九年新低

一連七日的內地「十一黃金周」昨日（7日）結束，受反修例風波影響之下，本港旅遊業受挫。行政長官林鄭月娥今早（8日）在行會前表示，本月首6日、即黃金周，旅客量減少愈五成。然而，根據入境處統計，首6日整體出入境旅客按年下跌31.6%，而入境旅客則按年跌37%。至於7日累計整體出入境旅客有逾471萬人次，比去年同期逾670萬人次，則按年下跌近三成。其中內地旅客按年大跌超過一半，至67.1萬人次，創「十一黃金周」近九年來新低。 香港旅遊業議會統計資料，七日合共登記111個內地入境團，即平均每日不足16個訪港團，按年減少約85%，平均每日的旅客量比去年同期減少86%。總幹事陳張樂怡表示，入境遊受影響之餘，港人外遊意欲亦下降，旅行社需不時縮短營業時間，甚至無法正常營業。

反修例風波至今未息，本港多區爆發示威浪潮，旅遊業受挫。（資料圖片 / 羅君豪攝）

高鐵入境旅客跌近六成

根據入境處統計數字，10月1日至7日的整體訪港出入境旅客，錄得4,710,583人次，比去年同期下跌29.7%；其中內地入境旅客錄得671,952人次，按年下跌55.8%，是自2011年「十一黃金周」以來的新低，並首度錄得跌幅。

而單計七日累計的入境訪港旅客數，則錄得2,344,996人次，則比去年同期減少31.9%。至於各口岸出入境方面，高鐵西九龍站於過去7日共有115,501名旅客入境，較去年同期銳減57.9%；港珠澳大橋則有135,065名旅客入境。

由於政府上周五（4日）宣布實施《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨起生效，當晚多區爆發示威浪潮。（資料圖片）

七日黃金周入境團日均16個

由於政府上周五（4日）宣布實施《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨起生效，當晚多區爆發示威浪潮，港鐵因車站受破壞而全線停駛。紅磡口岸亦受影響，繼周六僅有2名港人入境；昨日（7日）再度關閉口岸，沒有旅客出入境。

此外，旅議會表示，1日至7日期間，合共登記111個內地入境團，旅客數為2,948人，即平均每日不足16個旅行團、約421名旅客，與去年同期相比，平均每日的旅行團數量減少85.4%，日均旅客數大減86%。

旅議會總幹事：港人外遊意欲同下降

陳張樂怡形容情況屬「差無可差」，指入境遊受影響之餘，出境遊生意亦受到嚴重打擊，「除了香港人外遊意欲下降，旅行社還不時要縮短營業時間，甚至不能開門做生意。」她無奈說：「這樣的日子，還要旅行社撐多久呢？」她期望政府能盡快解決問題。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早（8日）接受新城電台訪問表示，今年黃金周假期截至昨日（7日），經各陸路口岸進入本港的內地客按年下跌約五成。對於去年同期每日約有200個內地訪港團，惟今年每日不多於20團，跌幅擴大。

對出現裁員潮不表樂觀

崔定邦引述旅遊發展局數字指出，8月訪港旅客按年跌39.1%，今年首八個月僅錄得4%增長，預料今年全年旅客數字有機會下跌，並對聖誕檔期的旅遊業情況不樂觀。

崔表示，由於行內多自僱人士，未有工作機會時可轉工，惟很多後勤員工已用盡無薪假，大部分從業員已停工，部分導遊更要轉工。他指，行業在裁員方面克制，裁員規模不算大，但難以預料社會事件發展至何時，將出現裁員潮，直言不表樂觀。

對於外界擔心政府繼《禁蒙面法》後，或推出宵禁令。崔定邦認為，旅客首要考慮是安全，目前香港這個地方未能讓人太安心，相信政府和示威者溝通更加重要。

澳門內地旅客增近一成

不過，一埠之隔的澳門，據其旅遊局公布，黃金周首6日、各口岸訪客錄得近13%增長，但昨日（7日）單日旅客量為78,918人次，比去年同期微跌3.1%。不過，整體7日累計旅客量達98.5萬人次，按年增加11.5%；其中內地旅客佔約81%，至79.8萬人次，比去年同期增長9.4%。