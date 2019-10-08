【十一國慶】黃金周國內遊客7.82億人次　旅遊收入創近6500億

十一國慶黃金周結束。文化和旅遊部（文旅部）表示，經綜合測算，7日假期全國共接待國內遊客7.82億人次，實現國內旅遊收入6497.1億元，較去年同期分別上升7.81%和8.47%。

文旅部稱，「愛國主旋律」、「紅色旅遊」引領今年的國慶假日旅遊市場。調查表明，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動。（視覺中國）

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文化和旅遊部指，綜合各地文化和旅遊部門、通訊運營商、線上旅行服務商數據，經綜合測算，2019年國慶七天全國共接待國內遊客7.82億人次，較去年同期增長7.81%；實現國內旅遊收入6497.1億元，較去年同期增長8.47%。受景區降價、高速免費、文旅融合和監管有力等積極因素的影響，遊客滿意度和獲得感穩步提升。全國未發生重特大涉旅安全事故和重大投訴案件。

文旅部稱，「愛國主旋律」、「紅色旅遊」引領今年的國慶假日旅遊市場。調查表明，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動。中共一大會址、南湖紅船、楊家嶺、西柏坡、古田會議舊址、香山革命紀念地等紅色旅遊景區迎來客流高峰。

文旅部指出，國慶7天假期，合計出境遊突破700萬人次。（資料圖片）

出境遊突破700萬人次

境外旅遊方面，文旅部指出，遊客消費更趨理性。國慶假期，全國口岸日均出入境旅客將達到198萬人次，7天合計出境遊突破700萬人次。「與數年前長假國人海外爆買不同，今年假期出境遊客更加註重放鬆心身，搶購馬桶蓋、感冒藥、電飯鍋等商品，甚至打包用小集裝箱運回國內的現象鮮有發生。」