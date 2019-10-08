【禁蒙面法】警申搜查令被拒　司法機構指裁判官依法處理緊急申請

港府上周五（4日）引用《緊急法》推行《禁蒙面法》，多區爆發衝突，當晚元朗有便衣警員被圍毆，倒地時取佩槍向上方開了一槍，打中一名14歲少年大腿，亦以涉嫌參與暴動和襲警拘捕。《星島日報》今日（8日）報道指，警方曾向9名司法機構裁判官申請搜查令，希望搜查男生寓所，有接聽電話的裁判官因認為無急切性，拒絕簽署。 司法機構今日（8日）表示不適宜評論個別個案，但解釋所有裁判官在處理緊急申請時均嚴格依照法律，考慮呈交的事實和細節，而裁判官處理搜查令申請的決定可被司法覆核。如申請人不服決定，合適的做法是依照現行司法系統的程序作出跟進。

網傳少年中槍，現場發現彈殼。(網上圖片)

就裁判法院在辦公時間外處理緊急申請的現行機制，司法機構表示，一般的做法是，四位裁判官會被編入每兩星期輪替一次的當值表，負責處理平日辦公時間外、周末和假期的緊急申請，包括搜查令申請。

發言人表示，有關執法機關會獲告知四位當值裁判官的聯絡電話號碼，如他們需於辦公時間外作緊急申請，可聯絡其中一位當值裁判官；如該位裁判官未能即時聯絡上，有關執法機關可立即致電另一位當值裁判官，故此這是考慮到實際情況下把四位裁判官列入當值表的原因。