【逃犯條例】監警會接兩新屋嶺投訴今視察　張華峰：幾乾淨有冷氣

反修例示威衝突持續，警方至今已經拘捕超過2,000人，部分8月至9月初被捕示威者，被帶到鄰近邊境的新屋嶺扣留中心。有曾在該處扣留的人接受訪問，指控遭受警方虐打、阻見律師等，有律師上庭時直言在新屋嶺被警方阻見被捕人士。特首林鄭月娥在9月26日的社區對話中，首次公開指警方已不再使用新屋嶺中心，並會認真檢視外界指控是否屬實。 監警會今日發新聞稿，指主席梁定邦聯同11名委員，今日（8日）在警務處助理處長（服務質素）簡啟恩及投訴警察課代表的陪同下，到新屋嶺扣留中心視察。梁定邦指，將一併審視新屋嶺和其他羈留中心對被捕人士的處理程序，包括被扣留人士與律師會面的安排，若發現程序和指引方面需要改善，將向警方提出建議。不過監警會事前並無通知傳媒，新聞稿亦無附上視察時的相片或影片。

有被捕人士和律師投訴警方在新屋嶺扣留中心，涉嫌毆打、虐待被捕人士。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

監警會表示，鑑於近日公眾關注警方在新屋嶺扣留中心對被捕人士的處理及安排，監警會主席梁定邦因此與副主席張華峰、謝偉銓、易志明，以及其他委員劉文文、許宗盛、錢志庸、歐楚筠、李曉華、宋莜苓、楊華勇、余黎青萍，在警務處助理處長（服務質素）簡啟恩及投訴警察課代表的陪同下，審視新屋嶺的羈留設施，並向警方了解押送和處理被捕人士的程序等詳情。

監警會主席梁定邦在視察後表示，會方一直關注警方的羈留設施運作，曾在不同層面的工作會議上向警方提出多項改善建議，包括建議警方加強對羈留設施的管理以確保被捕人士的安全，並在今年4月檢視優化工作的進展。

除了新屋嶺外，監警會人員今日亦參觀了鄰近的拘留中心，並將兩者在運作、設備等各方面作出對比，將一併審視新屋嶺和其他羈留中心對被捕人士的處理程序，包括被扣留人士與律師會面的安排。監警會表示，已要求警方提供相關資料予會方審視，若發現程序和指引方面需要改善，會方將向警方提出建議。

監警會主席梁定邦（左二）10月8日在警方陪同下，視察新屋嶺。（資料圖片 / 李澤彤攝）

今日有去新屋嶺視察的監警會副主席、立法會議員張華峰，接受《香港01》查詢時指，看到裏面的情況「都幾好，地方幾乾淨，仲有冷氣添」。他說目前新屋嶺並無人被扣留，警方介紹了扣留程序，「和其他的手續一樣，還會問被捕人是否需要看醫生」。

有曾進入新屋嶺被捕的示威者曾展示羈留室平面圖，指無窗無燈，看不到時間，張華鋒說今日看不到這情況，只看到羈留室有燈、有窗，但窗戶不能開啟。

新屋嶺被捕人士，曾在集會中展示羈留室平面圖。（資料圖片 / 余睿菁攝）

至今收到兩宗關於新屋嶺投訴 涉毆打及行為不當

截至10月4日，大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目，分別為245宗及506宗。其中有兩宗關於新屋嶺的投訴，包括一宗「須匯報投訴」，指控涉及「行為不當」及「不禮貌」；以及一宗「須知會投訴」，個案涉及一項「毆打」的指控。在收到有關的投訴調查報告後，監警會會以證據為依歸，全面檢視，並以公平、公正及不偏不倚的原則審核有關個案。

應監警會要求，警方已開始提供有關大型公眾活動的行動資料，以作審核。監警會亦呼籲公眾人士透過以下途徑提供新屋嶺資料，協助會方履行上述審視工作。

新屋嶺被捕者的情況備受關注，9月27日晚上有集會聲援新屋嶺被捕者。（資料圖片 / 張浩維攝）

截至10月4日監警會投訴數字 概覽 個案總數 投訴人數目 須匯報投訴 245 257 須知會投訴 506 2938 總數 751 3195 指控分類 指控 須匯報投訴 須知會投訴 毆打 34 37 捏造證據 1 2 濫用職權 33 80 恐嚇 4 1 行為不當 98 235 疏忽職守 122 209 不禮貌 45 31 粗言穢語 16 10 粗魯無禮 12 26 總數 365 631 資料來源：監警會