【新屋嶺解密】六七遣返　六四甄別　導賞團解構扣留中心前世今生

反修例運動持續兩個多月，爆發多場警民衝突，大批被捕人士被送至文錦渡新屋嶺扣留中心，當中包括在811事件中被捕的54人。54名補捕示威者中，有30人其後需送院，當中有6人骨折，惹起警方在新屋嶺拘留中心執行私刑的疑雲，警方在記者會上否認指控，稱傷勢皆是被捕期造成。 事件令本來寂寂無聞的新屋嶺拘留中心成為熱搜。8月29日，Facebook專頁「銀髮族老而不廢」管理員譚國新（譚Sir）舉辦「銀髮族新屋嶺恐怖囚室導賞團」，向市民介紹新屋嶺的前世今生。他說，第一次使用新屋嶺的歷史，可追溯至1967年，六七暴動爆發後，有部分示威者被送至新屋嶺扣留中心遣返內地。 攝影：黃偉民

8月29日，Facebook專頁「銀髮族老而不廢」管理員譚國新（譚Sir）舉辦「銀髮族新屋嶺恐怖囚室導賞團」，向市民介紹新屋嶺的前世今生。（黃偉民攝）

新屋嶺拘留室位於文錦渡公路近恐龍坑，鄰近內地邊界，屬於警方邊界警區範圍，一般用作扣押等候遣返內地的非法入境者。譚Sir解釋，拘留中心名為「新屋嶺拘留中心」，是由於附近有一條「新屋嶺村」。

至於新屋嶺拘留中心的歷史，則要由1898年，英國政府向中國政府租借新界說起。英國政府租借新界初期，香港與深圳之間沒有邊界，兩地人民可以自由往來。直至1949年，國民黨在國共內戰上節節敗退南下，港英政府為免戰火波及香港，遂於6月開始設置邊界，築起防線，而邊界建設工程直至1951年方才建成。

「然而，是否有邊界就有新屋嶺扣留中心呢？我也不清楚。」譚Sir說，扣留中心的實際建築日期未明，但以他所知第一次使用新屋嶺的歷史，可追溯至1967年，六七暴動爆發後，有部分示威者被送至新屋嶺扣留中心遣返內地。「因此相信新屋嶺扣留中心是於1951至1967年間建成的。」

譚Sir：「相信新屋嶺扣留中心是於1951至1967年間建成的。」（黃偉民攝）

前期：遣返內地偷渡者

七十年代，香港經濟起飛，內地則出現饑荒及連串政治鬥爭，發展遠遠落後於香港，不少內地人偷渡來港。由於香港恰好需要大量人口配合工業發展，港英政府遂於1974年實行「抵壘政策」，如偷渡人士到達九龍界限街以南市區，便可到當時的人民入境事務處登記正式成為香港居民，若中途被警截獲，則需要遣返大陸。當時的遣返工作便由新屋嶺扣留中心負責處理。

懲教處前職員吳廣明指，偷渡者被帶至新屋嶺扣留中心時，其實已經做好所有移交手續，警方只需將偷渡者押上車，「在文錦渡轉個彎，大約十分鐘就到邊界」，深圳邊界位置有解放軍接收偷渡者，邊界對面，有另一個類似新屋嶺的扣留中心。

前懲教處職員吳廣明說，他第一次正式來新屋嶺扣留中心是在1987年帶越南非法入境者移送內地，「記得當時（扣留中心）冇咁大。」（黃偉民攝）

中期：收留六四流亡人士

1989年「六四事件」後，新屋嶺扣留中心由一個「遣返中心」變成「收容中心」。當時香港人展開「黃雀行動」，秘密營救因參八九民運而遭中共通緝的人士，並協助這些流亡者偷渡來港。流亡人士抵港後，會被送往新屋嶺扣留中心，經人民入境事務處審查，若證實為政治難民，會安排該人士前往其他國家，尋求政治庇護，當中包括學運領袖王丹、吾爾開希等。

8964後，新屋嶺扣留中心一度用以收留王丹、吾爾開希等學生領袖，協助他們前往其他國家。（黃偉民攝）

後期：拘留示威者

隨着偷渡來港的內地人士越來越少，新屋嶺扣留中心便變成一個收留在示威遊行中被捕的人士。例如2005年，香港爆發韓農反世貿騷亂，事件中有逾1100位示威者被拘捕，由於被捕人士眾多，被分派至不同警署，當中一部分送止新屋嶺扣留中心。

2006年，香港出現南亞及非洲裔黑工問題，黑工大量湧入，逼爆青山灣入境事務中心，入境處遂尋求警方協助，處理部分個案，其後警方決定開放新屋嶺扣留中心，以收容黑工。

譚Sir說，新屋嶺扣留中心共有12個囚室，裡面沒有閉路電視，加上位置偏僻，手機訊號只有一格。（黃偉民攝）

12間囚室、沒有閉路電視、訊號差

此後，新屋嶺扣留中心的使用率便每況愈下，據譚Sir搜集資料所得，2000年前後，新屋嶺扣留中心每年約收留8000人，至2011年下降至大約700人，2016年更只有400人。「可以見到近年已經冇乜點用新屋嶺。」譚Sir說，1999至2000年間，新屋嶺每年經費約600萬港元。譚Sir認為，如果經費沒變，但使用率下降，「經費有啲多」。

譚Sir指，新屋嶺扣留中心共有12個囚室，有大有小，總共可以容納200至250名被捕人士。「然而，811事件中拘捕了54人，卻要律師在外面等候數小時，並只安排律師逐一與被捕者見面，好唔合理。一個可以容納到250人的扣留中心，點會容納唔到54名被捕人士加律師？」

譚Sir又認為，由於新屋嶺扣留中心位置偏遠，比較少用，扣留中心內的設施均較為殘舊，裡面亦沒有閉路電視。「相信警方故意將示威者送來這裡，讓外界難以接觸，令被捕人有心理恐懼。」他拿出手機，指新屋嶺位處荒山野嶺，手機訊號收得差，「只有一格，是叫天不應，叫地不聞。」

「被捕者不應受到嚴刑迫供」

問到譚Sir是否相信有被捕人士在扣留中心內受到暴力對待，譚Sir直言：「相信好大機會有。例如有811示威者送往新屋嶺後腦出血（有醫人員稱沒有出現腦出血的個案），但網上片段見到該名男子被捕時，意識十分清醒。」

住在新屋嶺附近的黃小姐表示，在今次運動之前，她未聽聞過有新屋嶺扣留中心。她又指，「最近每逢大型遊行示威，新屋嶺附近都會加強布防，增設路障。」

譚Sir說他希望透過舉辦這個導賞團，讓市民了解811示威者被扣留在新屋嶺的事件。「任何人犯法都要被人拉，這是很合理的。但他們不應該受到嚴刑逼供、拷打，這是作為一個人不能接受的。如果今日香港發生呢啲事，是一個倒退，退回蠻橫的年代！」

導賞團完結後，有警員把譚Sir帶到一旁，稱要他的證件記錄個人資料，並向記者表示：「我哋冇惡意，只係做個記錄。」不久後讓譚Sir離開。