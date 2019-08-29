新屋嶺引起恐慌　警方須釋疑及保障被捕者

修例風波以來，多名示威者被捕。警方8月開始，將部分被捕人士送往文錦渡新屋嶺拘留中心後，傳出被捕者疑似被暴力對待、剝削其法律權益等，影響警方作為執法者的公信力。警方必須開誠布公，清楚交代有關新屋嶺拘留的詳細原因和情況，盡力釋除公眾疑慮，並且須檢討不足之處，向社會證明被捕人士的權利可充分受到保障。

外界對新屋嶺所知甚少

位於新界上水以北的新屋嶺拘留中心鄰近邊境，其區位相對偏遠，一般用作拘留非法入境者之用。然而，警方將於8月11日晚在尖沙咀、銅鑼灣等地拘捕超過50人，以及8月24日於觀塘拘捕的17人，均送往新屋嶺拘留中心，其決定教人費解。警方雖解釋因各區警署及拘留室承受能力有限，才選擇地方較大的新屋嶺拘留所，但如該處是否適合此用，卻不無疑問。有律師批評，新屋嶺環境惡劣，連報案室和正式會面的房間也缺乏，與一般警署的基本配套甚有差別。

更重要的是，每個被捕者都可依法諮詢法律意見，但新屋嶺的安排卻未如人意。有律師聲稱當晚於短時間內到達該處，卻被警員要求自行聯絡當值警官，並拒絕提供聯絡方法。即使律師成功取得電話後，卻遇上無人接聽、甚至掛線的情況。另外，有律師亦質疑警方藉房間有限為由，阻撓律師與被捕人士會面。故此，義務律師平均須花三至四小時才能進入拘留中心。

部分被捕人士匿名向傳媒指出，他們在與律師成功接觸前已完成落口供程序，被批評剝削被捕者的基本權利。警方亦承認，共有18人在沒有律師陪同下錄口供，但稱沒見律師是被捕人士個人選擇，更指當晚只有兩三名律師到場，堅稱警方沒有刻意留難。

另一方面，被捕人士於新屋嶺拘留中心內，亦疑似受傷。在8月11日晚送往新屋嶺拘留中心的50多人中，有30多人及後送院，當中6人發現骨折。一名北區醫院護士向媒體透露，當晚發現有傷者全身均有不尋常瘀傷，甚至出現嚴重骨折，有人手骨盡斷，手臂僅由皮膚連着，有人則胸骨斷裂，坐着也感劇痛。警方強調被捕人士傷勢是由他們被捕時反抗造成，但若如上述護士描述正確，被捕人士傷勢如此嚴重，理應在被捕時及早送院救治，惟當晚只有一人在衝突現場送院，令事情更惹人質疑。

社會擔心被捕人士在拘留時遭遇暴力對待，甚至有傳有被捕人士於新屋嶺拘留所遭警員性侵犯。歸根究柢，反映的都是坊間對警方信任不足，以及對新屋嶺此地方疑慮甚多。

警方必須保障被捕人士的權利

面對坊間有關新屋嶺拘留所的指控，警方有必要對外解釋或澄清，拿出更多有力證據；如表面證據足夠支持有關指控，警方亦須正視，從速調查。當然，這並非指警隊必然有錯，但當前警民互信跌至新低，警方反要求質疑者提出證據，難以平息社會疑慮。若果社會甚有憂慮甚至恐慌，亦不利警察執法。

再者，警方必須檢討其拘捕的部署。自修例風波以來，警方多次大規模拘捕示威者，理應早已預備能足夠應付有關場面的場所、設施，惟警方既無事先妥善通知公眾將會使用新屋嶺拘留所的做法，更亦未有在拘留所內做好準備，提供合適的會面空間，與及在羈留設施內設立閉路電視等，可見警方部署有改善之處。假如警方未來仍有必要使用新屋嶺拘留所，應該做好準備，確保市民被捕後的基本權利，亦可考慮開放讓傳媒了解新屋嶺的實況。