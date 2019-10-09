【禁蒙面法】未有救被私了市民捱批　消防工會：同事已盡忠服務

反修例風波持續多月，加上上周港府宣布訂立《禁蒙面法》，激發示威者於全港多區縱火及「私了」不絕，上周五（4日）一名男子在深水埗與示威者發生衝突後遭人圍毆，男子逃到一輛消防車後找掩護，期間消防員未有落車營救，引起討論。 消防處職工總會理事會主席謝學忠於昨日（8日）向會員發署名信，指對某媒體評論同事處理在聚眾活動中的工作未如公眾期望，感到遺憾，認為現場環境瞬息萬變，確切同事一直盡忠以誠，竭盡所能以服務市民，又指總會已向部門強烈反映，要求改善及支援消防人員在群眾突發暴力事件的裝備及處理方法。

激進示威者連環縱火，消防員迅速到達現場救火救援。（資料圖片/盧翊銘攝）

工會主席謝學忠：受訓並不包含制止暴力行為

謝學忠在信中提到，對於有媒體評論同事處理在聚眾活動中的滅火救援工作方式、評估及判斷，未如公眾期望，對此實感遺憾，認為現場環境瞬息萬變，確切相信每位同事對本身工作一直盡忠以誠、竭盡所能以服務市民。

他又指，消防員受訓期間所學習的是應對災場引發的危險，並不包含制止暴力行為，在群眾突發暴力事件上情況千變萬化，群眾突發暴力事件上消防人員亦欠缺處理經驗，職工總會已向部門強烈反映，要求改善及支援消防人員在群眾突發暴力事件的裝備及處理方法。

總會強調嚴厲譴責任何暴力行為，重申支持警隊嚴正執法，維持治安，明白現時是香港最嚴峻的時刻，人員定必以最大努力緊守崗位、為民解困。

消防處嚴厲否認借調人手協助警方拘捕

此外，消防處晚上於facebook帖文發嚴厲聲明，指就網上有謠言指稱消防處借調人手予警方以執行驅散及拘捕行動，強調是絕無其事。聲明續說，過去數月來，一直在滅火、救援及救護服務等範疇支援警方，並會繼續全力支持。