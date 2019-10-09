【禁蒙面法】姚連生中學昨遭破壞　有舊生自發回校清理外牆塗鴉

荃灣保良局姚連生中學因處理學生撕毀校內連儂牆爭拗，引來示威者衝擊，昨（8日）校園外牆被噴漆、校內玻璃門疑遭硬物攻擊碎裂等，亦有人拆除行人路鐵欄後，將鐵欄放置在學校門口，更有人將垃圾桶、雪糕桶擲入校內。 校方昨稱全體教職員工及學生皆感傷心、難過與震驚，已經報警；立法會教育界議員葉建源指針對學校行為絕不能接受，強烈呼籲各界停止針對校園的示威活動。 學校今早（9日）如常上課，記者早上到場觀察，有少量學生戴口罩上學，氣氛平靜。現場所見，有舊生自發結伴回校，以白色油漆覆蓋學校外牆被塗鴉的地方，他們表示不評論昨日示威者的手法，只稱「各有各做」。另外，有職員透露，校方正準備於周會辦對話會，向同學交代事件。

記者今（9日）早到荃灣姚連生中學觀察，發現大部分外牆塗鴉已被白色油漆覆蓋，惟校內有玻璃破裂，暫時以膠帶封鎖，大閘仍留有少量塗鴉。現場有數名老師在門口維持秩序，少部分同學戴上口罩。

一群舊生表示自發於上午6時回校，為學校外牆被塗鴉的地方，塗上白色油漆。其中一名舊生解釋，「唔想低年級同學見到學校外牆搞成咁，因為我哋作為舊生都唔想。」惟他強調，不評論昨日部分黑衣人、學生於校外塗鴉、向校內投擲雜物的做法，只稱「各有各做」。

他續指，校方在處理是次事件中可能有不公之處，「先唔評論件事邊個岩邊個錯，但件事發生咗咁耐，都冇解釋、處分，學校係咪偏幫邊一方呢？」他們表示，會繼續向校方施壓，促設公開平台，讓學生、舊生有機會與校方對話。

有一群舊生自發回校，為學校外牆被塗鴉的地方，塗上白色油漆。（黃詠榆攝）

戴上黑色口罩的中二生王同學，稱戴口罩是為了表達對《禁蒙面法》及校方處理手法的不滿，希望校方向學生清晰交代事情始末。她指，昨日校外部分示威者手法在觀感上或較「粗魯」，惟其認為「唔係全部都係我哋（學生）嘅錯」，對此表示理解。記者曾向校方查詢，有職員表示，學校打算準備於周會辦對話會，向同學交代事件。

↓↓黑衣示威者昨在荃灣保良局姚連生中學的行動↓↓