【逃犯條例】飲食業逾百間食肆倒閉　街舖業主減租最多30%

反對修訂《逃犯條例》所引起的風波持續，全港各區爆發連場激烈衝突，不少商戶、食肆近期亦要提早結束營業，令生意大受影響。有飲食業界代表今日（9日）表示，估計目前已有逾100間食肆倒閉，有2,000人受影響，倒閉的食肆亦沒有人願意接手，希望政府可全豁免上年度利得稅。 香港零售管理協會主席謝邱安儀指，有街舖業主願意減租10%至30%與租客共度時艱，但大部分商場，以及地鐵商戶和領展仍未有減租或推出紓困措施的意向。

謝邱安儀表示，8月零售業整體零售額錄23%跌幅，形容為歷來最「慘痛」跌幅。（資料圖片）

謝邱安儀於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，8月零售業整體零售額錄23%跌幅，形容為歷來最「慘痛」跌幅，奢侈品如鐘錶珠寶等商戶零售額跌幅最嚴重，其次為服裝及鞋類等。她又指，9月是傳統零售淡季，預期零售業銷貨額跌幅收窄，但並不代表市況好轉。

謝邱安儀又指，過往十一黃金周零售業生意不俗，然而今年受修例風波影響，大批店舖及商場亦要關門，預計10月零售業銷貨額跌幅嚴重。她又坦言，現時做生意「絕對唔夠交租」，若情況持續，中小型零售商店或出現倒閉潮。她透露，部分街舖業主態度軟化，為商店減租10至30%，為期2至3個月；而大型商場業主中，只有希慎及太古願意共度時艱，業界已和相關業主商談，但目前成效不大，希望業主可減租一半6個月。

馬健亮表示，商場及遊客區食肆生意跌幅最大。（資料圖片）

飲食業方面，稻苗學會第一副主席馬健亮表示，商場及遊客區食肆生意跌幅最大，如銅鑼灣及油尖旺區等，部分食肆生意更大跌80%。謝邱安儀及馬健亮同指，零售業及飲食業已停止聘請兼職員工，全職員工亦要放無薪假。馬健亮希望政府可提供水費及煤氣費等津貼，若可全豁免上年度利得稅，更「可以有起死回生作用」。