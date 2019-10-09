【逃犯條例】警方重推報料熱線一日　LINE群組已無法加入

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，政府宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，惟示威衝突未有平息的跡象。 警方繼於WhatsApp設立的反暴力報料熱線被移除後，日前再分別於通訊軟件LINE及WeChat設立報料熱線。不過，當中LINE的熱線被發現未能加入群組內，顯示出「無法正常執行」的訊息，有網民分析指或與帳戶已超出可加好友人數上限有關。《香港01》正就事件向警方及LINE母公司Naver查詢。

資訊系統部高級警司陳志勇向公眾展示警方的反暴力報料熱線，使用的通訊軟件中並無WhatsApp。 （陳浩然攝）

警方日前分別於LINE及WeChat設立反暴力報料熱線，記者嘗試透過LINE加入相關群組，惟隨即彈出「錯誤」訊息，指該群組無法正常執行，要求用戶稍後再試。至於WeChat的報料群組則仍能如常運作。

一般帳戶好友上限5000人

Facebook專頁「前線科技人員」上載一張LINE的電話截圖，當中顯示警方的報料熱線因帳號可加入的好友人數達到上限，故無法新增更多好友。專頁又指出，警方未有替熱線申請為LINE的官方帳號，好友人數被限制為5000名，懷疑因此未能再加入群組。根據LINE的網站資料，若用戶申請為一般帳號，其好友人數將被限於5000名；若申請為官方帳號則未有為好友及訊息數目設上限，惟每月需要支付費用。

《香港01》正就事件向警方及LINE母公司Naver查詢事件，暫未獲回覆。

警方早前曾推出多條WhatsApp「反暴力報料熱線」，惟其後遭母公司facebook刪除熱線。警方其後推出「更新版」，新增非緊急熱線號碼，並於通訊軟件WeChat、LINE設立熱線群組，而市民亦可以透過電郵向警方提交情報。