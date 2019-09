【反暴力熱線】Fb刪除警十條WhatsApp報料熱線　警﹕決定暫停服務

警方日前推出十條「反暴力報料熱線」,市民可透過WhatsApp提供止暴制亂的資訊,而警察公共關係科總警司謝振中曾指社會大眾對此項新措施表示歡迎及支持。不過,不少網民對有關熱線感到憂慮,認為政府利用官方渠道收集反修例人士資料,有連登網民提出向WhatsApp公司發電郵舉報十條熱線違反使用條款。而十條熱線開放僅四天,便有傳言指無法使用。警方回應事件表示,收到坊間對熱線有很多不同意見,因此決定暫停熱線服務。Facebook香港則指,WhatsApp設計作私人通訊之用,公司會採取措施阻批量和自動消息的傳遞,故有關號碼已被刪除。

警方日前推出十條「反暴力報料熱線」,市民可透過WhatsApp向警方提供止暴制亂的資訊。(資料圖片)

警方在周二(10日)的例行記者會上表示,警方會設立十條「香港警察反暴力報料熱線」,電話號碼由55669500起十個號碼至尾數09,接收反暴力情報以協助預防及偵查罪案;包括資料、相片、錄音及錄像,而提供情報的人士不用預先登記。熱線只透過WhatsApp接收反暴力報料,不會接聽任何來電,不會接收任何報案,不會向市民索取任何資料,市民可用匿名方法提供資訊予警方。而警察公共關係科總警司謝振中在昨日(12日)曾在例行記者會上指社會大眾對此項新措施表示歡迎及支持。

連登網民稱警WhatsApp違使用條款

不過,熱線甫推出,即時引起網上討論區「連登」的網民關注,不少網民認為政府利用有關熱線收集反修例人士資料,並提議向WhatsApp舉報警方違規使用帳戶。網民指出,警方的十條WhatsApp反暴力熱線中,尾數為單數的號碼屬個人帳戶,雙數則是商業帳戶。根據WhatsApp的英文使用條例中,個人帳戶號碼只限個人用途。而商業帳戶同樣受到業務服務條款規限,使用有關帳戶的公司不可以直接、間接、自動或其他方法從事任何騷擾、威脅、恐嚇、掠奪或跟踪行為; 以任何不允許或未經授權的方式收集或關於其他用戶的信息;使用WhatsApp的商業服務而非其預期目的或干擾,破壞,負面影響或抑制其他用戶。

警方日前設立十條「香港警察反暴力報料熱線」,電話號碼由55669500起十個號碼至尾數09,接收反暴力情報以協助預防及偵查罪案。(資料圖片)

網民指警方的十條熱線皆違反WhatsApp的使用條款,呼籲其他人向WhatsApp發電郵舉報。此外,網民亦提議不斷將批評警力濫用武力的文宣圖傳至十條熱線,大量人士封鎖同一帳戶時有關帳戶會被暫停使用等。

Facebook香港﹕阻批量、自動消息傳遞

據了解,由於大量網民向WhatsApp投訴上述十個號碼,故十條報料熱線現已暫停使用。Facebook香港發言人回應事件表示,WhatsApp原本是設計於私人通訊之用,公司採取措施防止批量和自動消息傳遞。發言人指公司會從系統中刪除自動和批量消息的工作,故上述號碼已被刪除。(“WhatsApp is primarily designed for private messaging and we take action to prevent bulk and automated messaging. The numbers have been removed as part of our ongoing work to remove automated and bulk messaging from our system.")

警方﹕坊間對熱線有不同意見故暫停

而警方今日(13日)宣布,反暴力報料熱線暫停服務。警方於九月十日推出反暴力報料熱線,旨在透過WhatsApp接收市民提供給警方的反暴力情報,包括相片、錄音及錄像等資料,以協助預防及偵查罪案。熱線推出後,警方收到大量資料,同時亦收到坊間對熱線有很多不同意見,因此決定暫停熱線服務。警方會繼續開拓不同渠道收集防罪滅罪信息。