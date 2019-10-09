【梁天琦上訴】律師引「兄弟爬山」解釋集結　官：我唔識呢啲俗語

反修訂運動的示威者不時以「兄弟爬山，各自努力」，以互相支持。它形容運動中各有各做，和理非和勇武互相配合。而今日高院審理梁天琦等人的旺角暴動上訴中，同案另一名上訴人盧建民的大律師，在向法庭闡釋他認為「集結」在法律上應如何理解時，亦引用了近日這流行用語「兄弟爬山」作解釋，惟上訴庭法官彭偉昌卻回應說：「我唔識呢啲俗語。」

被告盧建民在去年初的審訊中被裁定暴動罪成，被判入獄7年。(資料圖片)

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代表盧建民的大律師劉偉聰就定罪上訴陳詞，指原審法官彭寶琴引導陪審團時，要求陪審團考慮「被告當時和人集結一起的共同目的，是要作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、悔辱性和挑撥性的行為。」惟劉律師認為指引不當，甚至錯誤。

官問意思是否如各有各做

劉解釋，在場人士或因某些意圖而做出同一行為，但他們可能不是有共同目的。若無共同目的，他們便不是「集結」在一起。

上訴庭法官彭偉昌問，其意思是否在場人士「各有各做」，劉偉聰稱是，並說：「俗語所講的『兄弟爬山』」。惟彭官馬上回應：「我唔識呢啲俗語。」但劉律師並無向彭官解釋此字之義，便繼續陳詞。

盧建民紙條交律師鼓勵港人

此外，盧建民的代表律師團在上訴案審結後，展示盧撰寫、鼓勵港人的說話。盧在一張紙上寫上：「請林鄭不要摧毀年輕人未來！」另一紙條則寫到：「香港人怯，就一世抬不起頭...不要俾仇恨、暴力摧毀良知」。盧在結尾強調：「沒有人是孤島，不遺忘、不善忘。」