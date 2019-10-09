【禁蒙面法】港鐵7個站今日仍關閉　列車服務提早晚上8時結束

港鐵車站幾乎全受重創，周二（8日）11個車站仍未重開；港鐵表示，經審視修復工作進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，周三（9日）重開大部份車站，只有7個車站仍然關閉；同時，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於晚上8時結束，乘客請注意。

關閉車站包括觀塘綫 : 觀塘站、(旺角站)；荃灣綫：(旺角站)；將軍澳綫 : 將軍澳站、坑口站；馬鞍山綫 : 車公廟站、沙田圍站、石門站。註：有括號車站服務多於一條鐵路綫。

輕鐵4條路綫暫停，包括705, 614， 615 ，751P；706及751綫在天水圍區改道；751綫在屯門區不停友愛站；所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站。

機場快綫由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

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港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

另外，運輸署表示，現時多處有交通燈損毀以致未能正常運作，主要分佈於油尖旺、深水埗、荃灣及屯門一帶，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全；過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路，在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。