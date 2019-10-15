【施政報告】過度依賴購物式旅遊　業界：旅業跌到咁差係自食其果

反修例風波衝擊下，剛結束的內地「十一黃金周」假期，整體訪港旅客銳減逾三成，平均每日僅16個內地訪港團。儘管政府上月底宣布多項支援業界措施，包括免旅行社牌照費、退還會費及培訓津貼等，但主打傳統景點觀光、購物遊的旅行社受重創進入「寒冬期」，而主攻本地深度遊的導賞團，所受影響則未至於太嚴峻。 有經營深度遊的業界人士認為，過往本港旅遊業嚴重傾斜內地市場，只注重購物、美食，未有致力推廣本土文化、社區古跡等深度遊，認為現時正好有時機讓業界轉型，開拓多元化市場，重塑香港旅遊業形象。

傳統旅行社受重創進入「寒冬期」，而主攻本地深度遊的導賞團則未至嚴峻。（資料圖片 / 李澤彤攝）

業界：示威者毫無保留表達對旅業發展不滿

近年本港旅遊業發展興旺，但在表面繁榮的背後，任誰都知業界發展過於單一，高度依賴購物旅遊，即使政府偶有推廣主打本地文化特色的「深度遊」，例如去年的施政報告亦強調會推廣地區深度遊，但一直成效不顯著。持續逾4個月的反修例示威浪潮，進一步曝露旅遊業轉型緩慢的問題。

本地深度遊旅行社「活現香港」創辦人之一陳智遠直言，目前政府對旅業的紓困支援措施屬杯水車薪、治標不治本：「政府應該反思，今次（示威浪潮）除了反對《逃犯條例》，亦有針對旅遊業，如紅磡、土瓜灣等。正是以前未有理會這種旅遊模式對社區的不良影響，引起當地居民的不滿。現在大家將不滿毫無保留地表達，直接針對主流旅行團，沒有辦法再避、不去改變現況。」

他認為，業界要思考以往吸引遊客的事物，是否仍有效，如不斷推介購物、熱門景點等：「其他國家城市經歷社會動亂、恐襲，但恢復很快，原因是他們有真的文化吸引力，令旅客不能不去。如倫敦恐襲後，想看大笨鐘的還是要去倫敦；法國近期的黃背心運動，但要了解中世紀歷史、喜歡法國文化，就不能不去巴黎。」

我們正積極落實各項措施，包括推廣地區深度遊，讓旅客體驗香港的地道生活文化和地區特色。 2018年施政報告

陳智遠認為，政府及旅遊業界可趁現時的情況作轉型，開拓多元化市場。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

購物團可抽佣 深度遊賺「辛苦錢」

反觀香港卻沒有積極地把獨特的社區文化、古跡視為旅遊業的主要賣點，並加以保護和傳承，他概歎：「旅遊業跌到這麼差，是自食其果。」即使政府多次宣傳深度遊，惟缺乏業界配合：「比起傳統旅行團，導遊可在購物中抽佣，我們（深度遊）是沒有的，賺錢辛苦很多，需要的人手是要具備相當多的知識去介紹。」

另一本地深度遊旅行社「好好過生活導賞」創辦人及顧問何佩柃（Ling）則坦言，受社會環境影響，深度遊市場亦「靜咗」：「本身內地客不太喜歡深度遊。不過，我們的市場是面向全世界，只要海外旅客敢來港，我們都會安排行程；亦有一半旅客擔心安全、機場問題，而取消旅行。」

何佩柃認為，近年本港深度遊行業努力發掘文化導賞，希望能更好推廣新式旅遊模式。（好好過生活導賞網頁圖片）

在連串警民衝突期間，警方於多區發射多枚催淚彈，有化學工程師團隊採集樣本分析後，指出催淚煙內和化學物質可殘留長達三星期。何佩柃批評警方在多個社區內發射催淚彈，其殘留物影響當區居民健康之餘，亦破壞旅客觀感：「我們制定行程前會事前到現場『踩線』，好似深水埗前一晚衝突完，翌日我們再去仍會聞到殘留的催淚煙味，其實旅客也會聞到。」她透露，現時已避免上環、深水埗等的導賞團路線。

深度遊發展欠規範 待政府正視

至於本地市民或學生的導賞團，則多數改為郊區進行。對於港府向業界推出一系列支援措施，她認為可酌情增加培訓津貼，讓導遊趁此機會自我增值。

除了受示威浪潮影響之外，從事深度遊的業界，亦長期面對行業監管不善、劣幣驅逐良幣的問題。何佩柃稱，由於行業出現無牌經營的生態導賞團，情況愈趨增多且以「平價搶客」，不利業界健康發展：「如果是帶外地旅客就需要跟從條例，申請導遊牌照等。政府要正視這個問題，一視同仁或者放寬要求。」

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