【禁煙】控煙酒辦醫生：研封殺店舖「煙牆」　新加坡澳門已禁止

特首林鄭月娥將於下周三（16日）公布新一份《施政報告》，去年她提出全禁電子煙，一聲令下，修例工作已展開，今年又會否推出新控煙辣招？ 現時在便利店、報攤都不難看到各品牌傳統煙陳列於當眼位置，部分煙包排列儼如「煙牆」，吸引煙民選購。政府期望於2025年將本地吸煙人口降至7.8%，除了擬立法全面封殺電子煙及加熱煙外，亦計劃向這類煙草銷售行為埋手。 衞生署控煙酒辦公室高級醫生林民聰接受《香港01》專訪透露，泰國、澳門等地都已禁止於銷售點陳列煙草產品，他認為這是本港要考慮做的方向，惟暫時未有時間表。另外，他又指出本港相隔5年未增加煙草稅，形容該方法有效控煙，會向政府提交建議。

現時香港不少便利店都會陳列不同品牌的傳統煙供顧客選擇，排列儼如「煙牆」。（陳倩婷攝）

煙草稅仍低於世衞建議 五年無加

2017年香港吸煙人口是10%，政府目標在2025年進一步降低吸煙率至7.8%。林民聰坦言現時控煙工作正面對挑戰，因為電子煙及加熱煙越來越流行，以新潮包裝吸引青少年，要達至該吸煙率的目標要做多些工夫，「最主要、強烈需要做的是增加煙草稅。」他續說：「香港對上一次加煙稅係2014年，已有好幾年無加過，我哋會覺得增加煙草稅是必須及最有效方法。」他指不少研究及世衞亦認同加煙稅控煙的做法。

現時本港主要品牌傳統煙的煙稅每包約38元，佔每包煙零售價的64.4%。林民聰說，如果一直沒有加煙草稅，「會令市民習慣咗個價錢，而因有通脹，唔加稅嘅話，個效用係抵銷咗。」他指出，世衞建議煙草稅應佔零售價的70%或以上，現時本地主要傳統煙的稅項佔售價約65%，「雖然不算低，但未達到世衞建議，要盡力做。」

衞生署控煙酒辦公室高級醫生林民聰稱，增加煙草稅是單一最有效的控煙方法。（高仲明攝）

「煙牆」有宣傳效果 構成促銷效應

另外，控煙酒辦也會着手推動其他控煙措施，包括研究禁止零售點陳列煙包、推行平裝煙包等。林民聰說：「零售點展示煙草產品，好似『煙牆』，攤出來賣都已經有宣傳效果。好多地方都禁咗，新加坡、泰國、澳門都禁，顯示係有用，來緊呢啲（政府）都會考慮。」

翻查資料，根據世界衞生組織《煙草控制框架公約》第13條，於銷售點陳列煙草制品，本身即構成廣告和促銷，應該禁止。新加坡、澳洲、冰島、泰國、加拿大、挪威等國家早已禁止陳列煙草產品。近至毗鄰香港的澳門，去年亦已實施新法例，禁止便利店、街頭攤檔等零售點陳列煙包。

澳門在2018年起實施新法例，禁止在便利店等銷售點陳列煙草製品。當顧客提出購煙，店員才會在銀色櫃內取出煙包。（資料圖片／香港01記者攝）

衞生署表示，因應控煙工作增加，控煙酒辦公室前線執法人員的核准人手編制已由2017/18年度的99人增加至2019/20 年度的135人。

【小知識】煙草稅 何時加過？ 香港在2009年就傳統捲煙增加50%煙草稅，後來在2011年增加41.5%煙草稅。及至2014年，煙草稅再增加11.8%，即每包煙加稅4元，當時部分傳統煙的售價加幅更高於煙稅，例如菲利普莫里斯旗下品牌「萬寶路」建議零售價每包調高5元，至每包55元。 2014年後，政府對煙草稅的調整停滯不前，但由於通脹等因素影響，煙草商早有行動。在2016年5月，品牌「萬寶路」20款香煙，由55元加至57元；其他品牌車特菲、紳士及領先由45元加至47元；維珍香煙則加價3元至60元一包。 來到2018年7月，「萬寶路」香煙加價至每包59元，加幅為2元；另一品牌「威豪」亦於相近時間加價，由47元加至48元。