美國青年吸食電子煙後患肺病　控生產商針對年輕人宣傳

美國最近研究全面取締有味電子煙。伊利諾伊州一名18歲青年吸食電子煙後患上肺病，9月13日入稟控告業界電頭朱爾實驗室公司（Juul），指控公司針對年輕人宣傳，但未有完全披露產品含有害化學物。

赫根雷德（Adam Hergenreder）吸食電子煙後，出現噁心和呼吸困難的症狀，8月底住院一周，後來於9月6日出院。醫生診斷結果指，病人肺部嚴重受損。

赫根雷德入稟萊克縣巡迴法院（Lake County Circuit Court），指控朱爾於廣告和社交媒體宣傳中，形容青年能夠透過吸食電子煙提高社會地位，亦未有完全披露產品含有害化學物。代表律師羅馬努奇（Antonio Romanucci）指，原告人沒有機會避免對這些有毒的定時炸彈上癮。

赫根雷德向《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）透露，他在2018年開始在街上購買注有四氫大麻酚（THC）的自製設備。電子煙公司指，造成多人住院的責任在於黑市的電子煙設備。赫根雷德的訴訟未有提到有關問題，未提到健康問題是否與自製設備有關。

朱爾同日發聲明回應，指從未針對青少年進行宣傳，亦有宣傳打擊未成年吸食電子煙的問題。公司強調，產品是希望協助成人吸食者遠離傳統煙草，又提到已關閉Facebook和Instagram帳戶，避免吸引青少年吸食電子煙。