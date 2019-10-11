【電子煙】美國近400宗肺病人曾吸　控煙辦：研究指致心跳血壓升

特首林鄭月娥在去年《施政報告》宣布立法全禁電子煙，事隔一年，法案正在立法會審議階段，能否通過尚難預料，另一邊廂，電子煙使用人數正有上升趨勢，電子煙致病漸浮面。 美國疾控中心（CDC）最近發現，錄得近400宗肺病個案懷疑與電子煙有關，而有關煙油驗出含維他命E醋酸鹽。香港衞生署控煙酒辦公室高級醫生林民聰接受《香港01》專訪稱，關注美國情況，又稱已發信至全港醫生提及此問題。他指出，維他命E本身無害，但變成霧吸入身體則有未知數，強調電子煙對心跳、血壓都有影響。他並期望今個立法年度，通過法例全面禁止電子煙。

衞生署控煙酒辦公室高級醫生林民聰關注美國有數百宗肺病個案懷疑與電子煙有關，衞生署已發信全港醫生提及此情況。（高仲明攝）

六宗疑吸電子煙致肺病病人已死亡

林民聰表示，截至9月12日，美國CDC公布有380宗確定或可能與吸食電子煙有關的肺病個案，涉及36個州份，當中6宗是死亡。大部分個案在入院前幾日至幾星期都有氣促等呼吸道疾病徵狀，有些人更出現腸道不適、肚屙、發燒，他們染病不似與傳染病有關。

患者使用的電子煙油大部分含大麻成分以及維他命E醋酸鹽。CDC指出，雖然未有確實證據指出哪一款煙油或物質引致疾病，但初步懷疑該些人士的肺病與煙油化學物質有關。

吸入霧化維他命E 影響仍未全知

對於肺病患者曾吸食的電子煙含有維他命E醋酸鹽，本港煙民應否特別警覺以避免使用該類電子煙？林民聰指出，維他命E本身是無害，很多化妝品、食物或藥物都含有該成份，「但變成霧吸入去身體就唔知會點。」他會直接呼籲市民不要使用任何電子煙，而不是選擇避開某些成份的電子煙。林醫生解釋，衞生署曾抽驗電子煙，證實含有重金屬、甲酫、丙烯乙二醇，對人體有害。

林又說，除了美國，暫未見其他地方出現類似肺病個案，衞生署關注此情況並會留意CDC之後的研究。此外，衞生署於9月9日去信全港醫生通知有關情況，並重申電子煙並非有效戒煙方法，署方又加強宣傳提醒市民不要使用電子煙。

市面上有很多電子煙產品，部分更有水果口味。（視覺中國）

另一邊廂，電子煙對心血管的影響已有研究反映。衞生署引述在2019年發表薈萃分析多項研究的報告指出，使用電子煙會對心跳及血壓帶來急性的影響，包括增加心跳率（每分鐘心跳平均增幅: 1.64 - 2.89）、舒張壓（平均增幅: 0.62 - 3.39 mmHg）和收縮壓（平均增幅: 0.07 - 3.97 mmHg）。雖然使用電子煙對心血管系統的長遠影響仍屬未知，但研究人員指出心跳率和血壓對心血管系統的健康具有指標意義，上述的急性變化顯示電子煙並不能被視為對心血管安全的產品。

衞生署印製單張，提醒市民有關電子煙、加熱煙的害處。（高仲明攝）

美國中學生吸電子煙大增 林民聰：港要及早撲火

全禁電子煙的法案已在立法會審議階段，但引來煙草商、議員等反對。全禁是否可行？林民聰指出，已有很多國家禁止使用電子煙，本港假如不及時禁止，將難控制。他舉例說，美國本來不算多人吸電子煙，但近年越來越多，因此認為「有啲嘢係要喺佢未爆發得好犀利時，就要做一啲工作，要撲熄個火。」

美國過去對電子煙的規管並不嚴格，即使是含尼古丁的電子煙都可以售賣，直至2016年才禁止售賣予兒童。林民聰引述美國National Youth Tobacco Survey 統計，訪問當地中學生在過去30日曾否使用過電子煙，結果顯示第6至8級中學生(年齡約11至13歲)曾使用電子煙的比例，由2011年的0.6%上升至2018年的4.9%，而第9至12級高中生(年齡約14至18歲)曾使用電子煙的比例，由2011年的1.5%上升至至2017年的11.7%，2018年進一步升至20.8%。2019年最新數字更發現，高中生曾使用電子煙的比例於一年間大幅上升至27.5%。

2017年本港吸煙率是10%，目標是2025年降至7.8%。假如不禁止電子煙、加熱煙，林民聰擔心影響達到此目標。（高仲明攝）

對於煙草商聲稱加熱煙的危害較傳統煙少，林民聰直言擔心煙民或因而不會有戒煙的一日，又說即使如煙草商所言加熱煙的煙霧較少、釋出較少有害物質，惟「冇咁重煙味，冇見到啲煙，都係有害」，亦不肯定身體吸收加熱煙的情況，而致癌問題不是短期浮現。

港電子煙煙民升至佔1.1%

本港在2017年的吸煙率是10%，目標是2025年降至7.8%。假如不禁止電子煙、加熱煙，林民聰擔心影響達到此目標，「電子煙是一無是處，無任何用途，但吸引小朋友，會流行及影響公共衞生。」他透露，衞生署戒煙診所接獲的求助個案當中，曾吸食電子煙或加熱煙的比率增加，由2016年僅0.1%，之後數年都上升，2017、2018年分別有0.2%、0.4%，至2019年已上升至1.1%。林醫生表示關注此數字，「雖然比例少，但有上升趨勢。」他補充，外國研究指煙民會同時吸新型煙草及傳統煙，擔心可能加重煙民的煙癮。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含尼古丁的電子煙屬藥劑製品，必須符合安全、質素和效能方面的規定，並獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊才可在本地銷售或分銷。衞生署藥物辦公室於2016年至2019年8月期間，共處理5宗涉及非法銷售或管有未經註冊含尼古丁電子煙而被定罪的個案。