【逃犯條例】遮打集會聲援中大生涉遭警性暴力　數百人快閃遊行

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個多月，10月10日中大女學生與校長對話期間，公開表示被拘押期間曾遭受警員性暴力對待。事件惹起社會嘩然，有市民今日（11日）於中環遮打花園發起集會，於中午12時半開始，為聲援受害學生及譴責警方性暴力行為。中午約12時半的數名警員進入遮打花園，並一度高舉黃旗，表示在遮打花園的聚集的市民是參與非法集結，另市民在非法集結中戴口罩是違反禁蒙面法。 下午1時，集會人士走出德輔道中，並繼續向中環方向行，現場未見有警員，遊行人士之後返回遮打花園，和平散去。

遊行人士拉着寫上「香港警察蓄意謀殺」的直幡在中環走了一圈。（袁澍攝）

遊行人士拉着寫上「香港警察蓄意謀殺」的直幡在中環走了一圈。（路透社）

【13:45】遊行人士返回遮打花園，陸續自行離去。

【13:40】遊行隊伍折返，經過愛丁堡廣場，再次橫過干諾道中，再次返回遮打花園。

【13:27】遊行人士到干諾道中，有人以雪糕筒等雜物作路堵。由於遊行人士接近千人，他們佔領了干諾道中的西行線，現場車輛暫未能駛過。

【13:20】遊行的隊頭已過中環環球大廈。現場平靜。他們繼續不時高呼「香港人反抗」、「蒙面無罪 惡法無理」的口號。

【13:08】集會人士走出德輔道中，並不斷高叫「一齊行」，要求其他市民加入。現場暫時未見有警員。

11日有網民在遮打花園發起中環快閃活動，參加的人士行出干諾道中。（洪業銘攝）

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中午約12時半已有過百人在中環遮打花園聚集，遮打花園的中央放置了一幅黑色直幡指「香港警察蓄意謀殺」。集會剛剛開始，曾有4,5名軍裝警員前來並一度高舉黃旗，表示在遮打花園的聚集的市民是參與非法集結，另市民在非法集結中戴口罩是違反禁蒙面法。不過，在場的市民並沒有離去或除下口罩，反而不斷高叫口號「香港人反抗」、「我有權戴口罩」、「光復香港，時代革命」等，最終警員離開遮打花園。

另現場有人士舉起「我哋全部都係屋企人」標語，聲援該名被性暴力對待的中大女學生，他們又大合唱《願榮光歸香港》。

居住在美國的邱小姐專門回來香港支援，她表示一直關注香港的動態，她認為之前傳聞有人被殺、各地出現浮屍都是死無對證，今次終於有人證站出來，「警察再沒有藉口不做事」，她並對昨日中大的女生說，「撐住！」

今早看醫生的沈小姐專門過來支援，她表示昨晚看到新聞之後，整晚無法入眠，對警方的行為非常憤怒，「我們要過來支援他們。」

現場亦有「銀髮族老而不廢」的代表譚先生表示明天（12日）下午兩點將在灣仔警察總部發起銀髮族48小時靜坐，號召大家像電影《逆權公民》一樣，可以「做多一步」來支援年輕人，「我不知道我們可否坐到48小時，我們衝不到，但都有站出來！」

他更表示，從未聽說香港可以有如此多浮屍出現，今次終於有人證出來指證，若能夠控告警察酷刑罪，他們面對的最高刑期是終身監禁。

集會剛開始的數名警員進入遮打花園，並一度高舉黃旗指聚集的市民是違反法例。（袁澍攝）

「銀髮族老而不廢」的代表譚先生，號召大家像電影《逆權公民》一樣來支援年輕人。（袁澍攝）

集會在中環遮打花園舉行，於中午12時半開始，為聲援受害學生及譴責警方性暴力行為。一名中大女學生於周四（10日）與中大校長段崇智對話期間，公開哭訴自己被拘押於新屋嶺扣留所期間，曾遭受警員性暴力對待。她稱，不只一位被捕者遭受警員不分性別的性侵和虐待。其後更除下口罩，請求段崇智發聲明譴責警方。段崇智初時未有答應，只表示「譴責所有暴力」，惟他離場被學生包圍追問下，終稱「警方性暴力，會譴責」。