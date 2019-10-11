【禁蒙面法】警周日入中大截查學生　校長段崇智：盼永遠不再發生

一批防暴警察本周日（6日）凌晨進入中大校園範圍，將多名中大學生帶至港鐵大學站出口搜查，事前未通知中大保安。 中大校長段崇智在周四晚與學生對話時表示，警方當時接獲港鐵報警，在現場截查學生，惟保安組當時不肯定車站與校園的界線範圍，故選擇在場監察警方執法。他認同程序處理上有問題，強調「保安已上一課」，又指警方進入校園必需知會學校，並有保安陪同，希望相關事件「永遠唔再發生。」 中大學生會會長蘇浚鋒表示，段其後在閉門再見學生時，指警方進入校園不合理，應先通知校方，將盡快發出指引給保安及學生，以應對警方進入大學範圍時有何措施。

一批中大學生出席與校長段崇智會面，雙方氣氛並不算好。（胡家欣攝）

指《禁蒙面法》不適用大學校園

就政府上周五訂立《禁蒙面法》，段崇智表示，該規例並不適用於大學校園，對大學並無影響。段又續指，《禁蒙面法》屬臨時附屬法例，程序上尚要經立法會審議通過；目前有關法例已被司法覆核，法庭將會再作檢視。

內地女生：情緒崩潰 缺乏安全感

有內地女生在發言時表示，希望中大同學可尊重不同意見，現時校園出現針對非本生的攻擊現象，「例如唱國歌，是我們愛國之心，但卻被攻擊。」她又說，在現今局勢下，內地生情緒崩潰，缺乏歸屬及安全感，詢問校方有何措拖保護非本地生。她發言期間多次遭現場學生打斷，又有人叫囂，她未完成發言便離開。

段指，了解非本地生生活難題，若遇到網上或言語欺凌或衝突，校方一定會嚴正處理，而每間書院都有紀律委員會可處理跟進情況。