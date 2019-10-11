【禁蒙面法】中大段崇智一個決定　由被學生阻離去　變獲夾道歡送

反修例風波下，大學校長就事件取態備受關注。中大校長段崇智昨晚（10日）與學生、教師及校友舉行對話，由下午5時半開始，歷時三個半小時，會面氣氛一直惡劣，段不時被同學打斷發言，又曾遭學生以鐳射筆照射，會面完結後更被包圍一小時，有人拍打其座架。 段崇智上車後突然折返，成為扭轉局面的轉捩點。他回來後與學生閉門會見，長達近兩小時，至午夜前才結束，出現戲劇性結果。雙方態度180度轉變，會後他及學生有講有笑，互有交流，同學主動開路，歡送他上車離開，「Bye bye 校長」伴隨掌聲，有人又以「段爸」、「段王爺」稱呼他，着他早點休息。 5.5小時峰迴路轉，究竟發生了甚麼事？有出席閉門會面的中大學生會會長蘇浚鋒說，段校長在公開對話時，一副不屑態度未能令同學滿意，但在閉門時態度轉變、「眼濕濕」，「希望佢記住用更謙卑、關懷同學態度聆聽同學訴求。」

會面進行期間，段崇智與出席學生對話，猶如「互片」，並不客氣。（胡家欣攝）

遭台下用鐳射筆照射 嚴詞要求停止

中大校長段崇智昨日下午5時半，在大學本部邵逸夫堂與師生及校友會面，有約700人出席，坐滿地下樓層禮堂。會面原定兩小時，但延至約9時才結束，超時1.5小時。

三個半小時會面，氣氛一直惡劣，學生早在會前舉起橫額抗議，又不時打斷段發言，高呼「光復香港，時代革命」口號。有人以綠光鐳射筆照向段，令他非常不滿，嚴詞要求停止有關行為。

段崇智在開場發言時指，明白同學參與運動初衷，又稱曾知道被捕同學身體與心靈受到傷害，校方已籌備跨部門應變小組協助學生，強調非如同學所指「緊張死物多過緊張人」。不過他表示，對於校園範圍被破壞、塗鴉及噴漆等感到心痛，認為涉事者無考慮校園持不同意見人士的感受。

校友斥「無腰骨」 半數人中途離場

學生多次質詢段會否發聲明譴責警方暴力，即使有被捕女學生子脫下口罩哭訴曾遭警方性暴力對待，但段僅重申譴責任何暴力，包括警方的暴力。有校友力斥責段崇智無理直氣壯回應問題，形容校長「無腰骨」，「作為校友，我唔覺得你同我哋同行、畀sympathy（同情）學生。」現場學生不滿段會面表現，持續有人提早離場，會面完結時，幾乎有一半人已走。

段崇智在會面完結後離去時，受到學生阻擋，他與工作人員寸步難行。（胡家欣攝）

被阻離去近一小時才甩身 上車後折返成關鍵

約晚上9時，段崇智與一眾高層欲離開，惟遭數十學生包圍近一小時，要求他承諾發聲明譴責警方暴力。段當時僅稱，會在下周五發聲明交代中大每位學生校友的經驗，並重申會列明對暴力的立場。但學生對段曖昧的回應感到悲憤，不少人傷心落淚，有學生更激動跪下痛哭，副校長吳基培教授攬實數人以示安慰。

段在被圍時曾稱「警方性暴力，會譴責」，其後他勉強踏出禮堂外上車。不過現場仍群情洶湧，他突下車折返，與部分學生閉門會面，歷時近兩小時。據了解，現場有約70位學生。

段崇智舉起學生給他的香蕉及餅乾，大聲說「多謝」。（林頌華攝）

獲學生稱為「段爸」「段王爺」

會後雙方態度隨即180度轉變，均以「好有誠意」、「真情流露」形容交流。段崇智會後說，閉門對話很有建設性，希望日後保持對話，又作出多點承諾，包括認真對待警方及任何暴力問題，現場學生不時點頭，報以笑聲，發言後更獲一片掌聲。中大傳訊及公共關係處長張宏艷將一條香蕉及一包餅乾交到他手上，他即大聲向在場學生說「多謝」。

段之後未有即時離去，而是繼續留下與學生傾談約十分鐘，與蒙面或戴黑色口罩學生言談甚歡，又與一名戴面具學生握手；他更拍學生膊頭以示鼓勵，「多謝你嘅了解，亦需你哋幫手。」

他離開時，有學生主動高呼叫同學生開路，並拍掌歡送；上車時更有學生在旁高呼暱稱他為「段爸」、「段王爺」，「Bye bye 校長」，着他早點休息。

學生會長：段閉門會上「眼濕濕」

中大學生會會長蘇浚鋒指，段崇智在會上承認校方處理不足，支援學生方面有待改善，亦承諾會就警方暴力撰述一篇聲明回應，學生會對其聲明保持觀望態度，希望他最終能會回應同學訴求。

蘇浚鋒說，雙方在會上均有真情流露，又引述前排同學稱，段有「眼濕濕」及手持紙巾，「佢聽完同學經歷，講返佢自己對事件理解，有咁感情出現。」他歡迎校長繼續做這種對話，「佢應更謙卑聆聽學生聲音。見到佢喺公開對話，係會有啲不屑態度，或者態度未能令同學滿意；喺閉門會議時，比較令人接受，呢啲態度上轉變，希望佢記住用更謙卑、關懷同學態度聆聽同學訴求。」