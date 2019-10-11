小巴司機稱遭前妻冷待　逢周末非禮智障親女　妻親眼目擊揭發候判

小巴司機與妻離婚後仍同住，惟司機稱因前妻未有理他，便逢周末在家中性侵智障的13歲親女兒，至妻在家親眼目睹被告揸女兒胸，即上前追問，女兒說已記得不被非禮多少次。司機今（11日）在區域法院承認26項非禮罪，求情稱「一時咸濕」才犯案，又認為女兒所受傷害非很嚴重，法官把案押後至11月8日，以候事主進一步的創傷報告才判刑。

57歲被告在區域法院承認曾非禮13歲親女26次。(資料圖片)

現年57歲的被告被控於去年9月2日至本年2月20日期間，在牛池灣一單位內非禮13歲的女子X達26次。

女兒稱自小四開始被父性侵

案情指，女事主X有輕度智障，而被告與X的母親已離婚但仍住在一起。2019年2月20日，X母親看見被告在睡房，隔著X衣服「揸」她的胸部。X後來表示，自小四開始，被告多番伸手入其衣服內狎弄她的胸部及私處，但她已記不起當中次數，而最後一次被告是伸手進其衣服內摸她的胸部。

被告警誡下認逢周末性侵女兒

被告警誡下承認，自2018年8、9月起便開始每周非禮X一次，通常是逢周六或周日，有時他會狎弄X胸部，有時是胸部及屁股，他亦有狎弄X的私處，但次數甚少。他承認在2019年2月20日，隔著衣服狎弄X的胸部10秒後，被X母親看到。

控方透露，女事主X因事件受到終生的心理影響，亦因而患上創傷後壓力症候群、情緒受困擾，變得麻木，對她的認知及情緒產生負面影響。

辯方質疑事主受影響情況非很嚴重

不過，辯方求情時卻引述X母的求情信指，X母不覺女兒因事件對父親反感，事後亦未有顯露恐懼的情緒，她又表示已原諒被告，而X的信件更提到很掛念被告，望他可早日回家。辯方質疑X的情況是否如報告所指那般嚴重，要求索取進一步的心理報告。

指被告受酒精影響兼一時咸濕

辯方又指，被告只是因為前妻不理他，再加上受到酒精影響下，「一時咸濕」而犯案，每次侵犯的時間只有約10秒，當X表現得不耐煩走開後，他便會停止，當中不涉及威迫利誘的情況。辯方直言，即使事件對X真的有長期影響，但相信影響屬輕微，亦不影響刑期，因他與X已和好，辯方又稱相信X的情況會慢慢恢復。被告的求情信又提到出獄後會盡一切努力補償。

案件編號：DCCC494/2019