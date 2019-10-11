【性交轉運】廚子化名黑玫瑰騙單親母性交　官斥佔人便宜囚2年

已婚廚子透過「WeChat」認識一名單親母後，得知其兒子搬新居後疑見鬼，遂以法師「黑玫瑰」的身分，指示單親母要與廚子性交趕鬼，單親母因而與廚子兩度性交，事後「黑玫瑰」更稱廚子氣數已盡，可斷絕來往，單親母後來從新聞看到類似的性交騙案始知受騙。廚子早前承認兩項虛假藉口促致他人作非法性交罪。法官今判刑時指，廚子利用單親母擔心兒子乘機佔她便宜，不信他對單親母存在感情才犯案，判他入獄2年。

被告文家英承認兩項虛假藉口促致他人作非法性交罪，被判入獄2年。(資料圖片)

被告文家英（42歲)被控於去年7月27日及31日向女事主X訛稱與他性交，能替她及兒子驅邪靈，從而促使與X 作非法的性行為。

被告騙得性交後即意圖疏遠

法官判刑時指，女事主X必定信任被告才將兒子的問題告知他，但被告卻利用X對兒子的焦慮擔心，並去佔X便宜。雖然被告求情時指因為對X有感情，才愚蠢地犯案，但法官表示，被告騙得X與他性交後，意圖與X疏遠，不信納他對X有感情之說。再者，被告在事發前曾告訴X，認識了一名女法師，可見被告某程度上有預謀及有計劃地犯案。

被告稱識女法師可為事主轉運

案情指，30歲單親媽媽X育有一名4歲的兒子，她在去年1月透過通訊程式「Wechat」認識被告，被告透露認識一名武漢的女法師，可以為事主進行儀式以替人改善運程及除厄運，X當時不以為然。

後來X的兒子搬到新屋後稱在屋內看到鬼魂，X感害怕並向被告求助。被告遂於同年7月尾到X的新屋除靈，並指他可透過心靈感應與一名女法師遙距溝通。

「黑玫瑰」著事主與被告交

X稍後收到被告朋友傳來的訊息，該人自稱為「黑玫瑰」，並指X的兒子被邪靈附身，只有與被告性交才可以驅走邪靈，X起初拒絕，但「黑玫瑰」稱若她不從，可能會影響到她及兒子的福祉，X最終答應。

被告事後向X稱，與她性交的男子氣數已盡，已叫該男子不要再接近X，故X亦不再聯絡被告及刪除二人的對話。X後來在新聞看到同類騙案，終發現自己受騙及報警。

案件編號：DCCC1043/2018