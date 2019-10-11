【民間記者會】訪問逾11萬網民　九成不認同《禁蒙面法》

政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於上周六（5日）凌晨0時實施。民間記者會今晚（11日）再舉行記者，批評推出禁蒙面法為推行《緊急法》開路。第十九次民間記者會今日（11日）公布一項調查，就《禁蒙面法》收到11.6萬網民回應，結果發現逾九成受訪者不認同港府動用緊急法推禁蒙面法的決定，亦有逾八成人認為港府有機會借此條例沒收港人財產。 《香港01》正進行現場直播。

第19次民間記者會，公布有關《禁蒙面法》民調。（陳倩婷攝）

自港府於本月5日實行《禁蒙面法》後，民間記者會隨即推出有關該法例問卷調查，該調查於今年當日晚上10時至翌日晚上9時59分進行，利用Google表格收集受訪網民數據，共有116,786人填寫該問卷。

問卷要求受訪者就不同議題或條文的認同程度、以0至10分給予分數，結果顯示，在「你認同今次特首會同行政會議動用《緊急情況規例條例》的決定嗎」一項，平均分僅為0.28分，即近乎全數受訪者均不認同港府動用緊急法；有逾七成受訪者認為特首無足夠理據動用緊急法，而在評定「政府動用緊急法有否借緊急之名，侵犯基本法給予香港人的基本人權」一條時，平均分為9.56分，即大部份人均認為港府借此侵害港人人權。

林鄭在10月5日宣布，引用《緊急法》為《禁蒙面法》立法。（資料圖片／李澤彤攝）

今次調查的受訪者來自不同年齡及收入群組，有36.3%人士是26至35歲，是眾多年齡層中最多人受訪；收入方面，有34.1％受訪者收入為12,000元至25,000元，但亦有15%人士收入高於4萬元。民間記者會發言人認為，反映各社會階層人士均對抗爭抱同樣決心。