【麻疹爆發】再有羅湖海關確診 　衞生署周六起到口岸補種疫苗

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

再有一名在羅湖出入境口岸工作的海關人員感染麻疹，目前情況穩定，於昨日出院。衛生防護中心今日（10日）公布，該42歲男病人在出疹前四日的病毒傳染期內，曾身處在羅湖出入境管制站；但他於潛伏期曾前往深圳，報稱沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，現正接受醫學監察。此個案為連續第二名確診麻疹、並於羅湖工作的海關人員。

為防止擴散演變成如今年初機場麻疹大爆發，衞生署衞生防護中心明日（12日）起將到有關口岸為相關工作人員進行補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議。

再有一名海關人員感染麻疹，他在出疹前後四日的病毒傳染期內，曾在羅湖口岸工作。（資料圖片）

潛伏期曾前往深圳　病毒傳染期身處羅工作

根據衞生防護中心公布，該男病人過往健康良好，於9月19日開始發燒，9月30日開始出疹，同日到聖德肋撒醫院門診部及伊利沙伯醫院急症室求醫，入住伊利沙伯醫院接受治療，其血液樣本對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。

病人接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於上月26日、27日、28日及30日曾身處羅湖出入境管制站，潛伏期曾前往深圳，沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。另外，他病毒傳染期內沒有外遊。

中心指，接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，及接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。而為防止擴散，中心明日（12日）起將到有關口岸為相關工作人員補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議。

中心續指，麻疹病毒傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。中心呼籲，市民若出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學。

30歲男海關人員染麻疹　10月初於羅湖、落馬洲支線管制站工作
【外傭免費打麻疹針】外傭關注組召集人表示數量未明　恐現搶針潮
【補種麻疹針計劃】衛生署公佈外傭26日起可到指定地點接種
【麻疹爆發】42歲女子確診　潛伏期內沒外遊　子女曾發燒出疹

衞生署衞生防護中心昨日（10日）公布，一名30歲、過往健康良好的男子，於本月2日開始發燒，並於5日開始出疹，檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。他於潛伏期曾前往泰國，病毒傳染期內則沒有外遊；傳染期內在羅湖管制站及落馬洲支線管制工作，也是海關人員。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。