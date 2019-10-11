【麻疹爆發】再有羅湖海關確診 　衞生署周六起到口岸補種疫苗

再有一名在羅湖出入境口岸工作的海關人員感染麻疹，目前情況穩定，於昨日出院。衛生防護中心今日（10日）公布，該42歲男病人在出疹前四日的病毒傳染期內，曾身處在羅湖出入境管制站；但他於潛伏期曾前往深圳，報稱沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，現正接受醫學監察。此個案為連續第二名確診麻疹、並於羅湖工作的海關人員。 為防止擴散演變成如今年初機場麻疹大爆發，衞生署衞生防護中心明日（12日）起將到有關口岸為相關工作人員進行補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議。

再有一名海關人員感染麻疹，他在出疹前後四日的病毒傳染期內，曾在羅湖口岸工作。（資料圖片）

潛伏期曾前往深圳 病毒傳染期身處羅工作

根據衞生防護中心公布，該男病人過往健康良好，於9月19日開始發燒，9月30日開始出疹，同日到聖德肋撒醫院門診部及伊利沙伯醫院急症室求醫，入住伊利沙伯醫院接受治療，其血液樣本對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。

病人接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於上月26日、27日、28日及30日曾身處羅湖出入境管制站，潛伏期曾前往深圳，沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。另外，他病毒傳染期內沒有外遊。

中心指，接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，及接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。而為防止擴散，中心明日（12日）起將到有關口岸為相關工作人員補種麻疹疫苗，並向他們提供麻疹相關的健康建議。

中心續指，麻疹病毒傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。中心呼籲，市民若出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學。

衞生署衞生防護中心昨日（10日）公布，一名30歲、過往健康良好的男子，於本月2日開始發燒，並於5日開始出疹，檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。他於潛伏期曾前往泰國，病毒傳染期內則沒有外遊；傳染期內在羅湖管制站及落馬洲支線管制工作，也是海關人員。