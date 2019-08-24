【外傭免費打麻疹針】外傭關注組召集人表示數量未明　恐現搶針潮

衞生署衞生防護中心於(23日)公布在港工作外籍家傭疫苗接種的最新安排，政府會透過外判私營醫療機構，在指定全港診所、團體及外展疫苗接種活動中，為外籍家庭傭提供免費麻疹疫苗接種服務，外傭只需預約及攜同僱傭合約及香港身份證或護照，便可到全港提供麻疹疫苗接種的診所注射MMR疫苗。

(資料圖片) 合資格人士可免費接種疫苗 是次補種計劃所使用的MMR疫苗由香港特別行政區政府從其中一間在香港註冊MMR疫苗供應商美國默沙東藥廠有限公司（默沙東）採購。而免費接種MMR疫苗的合符資格人士必須是在香港工作，而且沒有化驗證明有免疫力，並合符1967年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過經化驗證明的麻疹，能出示其對麻疹沒有免疫力（即麻疹抗體[IgG]檢測結果為陰性／未能確定）的化驗證明的人士。 在前往接種疫苗必須向提供麻疹疫苗接種的診所或提供團體／外展麻疹疫苗接種的地點預約，屆時要帶備的僱傭合約或工作簽證及香港身份證或護照。

接種麻疹疫苗的步驟: （1） 選擇任何指定的診所或團體／外展麻疹疫苗接種地點 （2） 致電指定電話號碼作查詢和預約 （3） 前往接種疫苗時帶備僱傭合約或工作簽證；及香港身份證或護照 （4） 閱讀服務提供者提供的麻疹疫苗接種資訊 （5） 完成服務提供者提供的篩選問卷，讓醫護人員評估是否適合接種疫苗 （6） 在疫苗接種地點簽署同意書 （7） 接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 （8） 收到一份疫苗接種卡，上面記錄了詳細信息：接種者姓名，疫苗種類，接種日期和服務提供者名稱

8月26至9月15日期間安排

在2019年8月26日至9月15日期間，將向合資格而從未接種過麻疹疫苗的外籍家庭傭工提供第一劑麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，合資格的外籍家庭傭工現可預約免費疫苗接種（請參閱以下有關診所和團體/外展疫苗接種地點的資訊），下一階段的安排將另行公布。

其他安排

衞生署已聯繫菲律賓領事館，於今年7至8月以先導形式首先透過菲律賓領事館安排為菲律賓籍家庭傭工接種麻疹疫苗，其他安排將適時公布。

資料來源：衞生署衞生防護中心

全港提供麻疹疫苗接種的診所 ，及供團體／外展麻疹疫苗接種的地點詳情如下：

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外傭僱主關注組召集人徐曉彤（資料圖片） 讚同做法但要考慮劑量 外傭關注組召集人徐曉彤表示，昨日已發放有關消息予組員，籲僱主儘快致電相關診所預約登記，為外傭注射麻疹針。「我們收到組員回覆，今天有僱主帶外傭到旺角診所打針，現場亦有很多外傭等候打針。打完第一針，要5個星期後再預約打第二針；而我昨日亦有Whatsapp向港島指定診所查詢，但未有回覆，未知是否太多人查詢所致。」 但對於衛生署今次措施，徐小姐表示歡迎：「我覺得今次政府的方法似乎好過之前，始終都是由政府公告，而且可以在不同地方的診所注射，而不一定要集中在中環的菲律賓領事館，真是方便了僱主和外傭作出適當安排，我覺得今次是值得讚賞。但是未知疫苗會有幾多數量？擔心會否像上次情況一窩蜂搶針，令兩三日內已經無貨，所以希望今次安排真的可以覆蓋在港打工的所有有需要外傭。」

家長李太昨晚與新界區診所whatsapp預約時的截圖(照片由受訪者提供) 記者嘗試預約 住在新界區的家長李太昨晚7時45分利用Whatsapp向指定診所查詢，得到獲回覆是：「因計劃剛開始，安排好再聯絡你。謝」記者於今早9時37分致電新界區有份提供麻疹疫苗接種的診所， 接聽職員表示疫苗有貨，可安排預約，只要外傭屆時帶同有效的僱傭合約及身份證明文件即可注射疫苗，(除菲律賓著外傭，其他國藉外傭可獲免費注射嗎? 例如印尼外傭?)都可以。」但記者致電港島及九龍區指定診所查詢時，電影長響直到斷線也沒人接聽。轉用Whatsapp短訊留言查詢，至截稿前未有回覆。

(資料圖片) 印傭可能抗拒接種 另外，徐小姐亦收到有僱主反映，印尼領事館並不推廣香港政府疫苗注射計劃。她說：「因為有回教國家恐防疫苗成份可能牽涉抽取豬隻組織，網上也可以查到這些資料，因而令外傭卻步，特別是印尼外傭，再加上印尼方面未有爆發麻疹疫情，變相如果僱主想外傭注射疫苗的話，要解釋清楚。而其實疫苗成份內是否含有豬組織這個傳聞亦無從稽考，但僱主亦須留意外傭有機會抗拒注射麻疹針。」她續說美國紐約一個猶太區居民因為抗拒絕接種疫苗，後來的確爆發疫情。「希望政府有關部門可與印尼領事館合作，加強推廣及宣傳注射疫苗的重要性。建議僱主向外傭講解及讓他知道不注射疫苗的後果，接種疫苗對其健康更有保障。」 僱主應該要知 徐小姐順帶一提：「有些印尼籍外傭就算在生病時也不願意就醫或服藥，其實在僱傭合約上有列明如果外傭，一旦註冊醫生證實患病，外傭是要接受藥物治療，這是作為僱主應該知道的。」