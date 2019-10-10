30歲男海關人員染麻疹　10月初於羅湖、落馬洲支線管制站工作

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，一名30歲香港男子感染麻疹，他是海關人員，10月初於羅湖、落馬洲支線管制站工作。他於10月2日開始發燒，並於10月5日開始出疹，同日到油麻地賽馬會普通科門診診所及廣華醫院急症室求醫。病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。 衞生署提醒，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。

染病的30歲男子是海關人員，10月初於羅湖、落馬洲支線管制站工作。 （資料圖片）

個案涉及一名30歲香港男子，他過往健康良好，是海關人員，10月初於羅湖、落馬洲支線管制站工作。他於10月2日開始發燒，並於10月5日開始出疹，同日到油麻地賽馬會普通科門診診所及廣華醫院急症室求醫。病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。

他於潛伏期(9月19至21日)曾前往泰國，病毒傳染期內則沒有外遊。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者為母親及女朋友，至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續，暫時未知是本地感染或外地傳入個案。

衞生署表示，截至今天下午4時，2019年共有86宗麻疹個案，當中有37宗為外地傳入個案。

染病海關在10月1、2、4日都在羅湖、落馬洲支線管制站工作。 (衞生署資料)

衞生署發言人指，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。



發言人解釋，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。



發言人提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。



發言人補充，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。有關麻疹疫苗接種在本地的歷史可參閱衞生防護中心麻疹專頁的資料。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。