【逃犯條例】張宇人：或致過千間食肆倒閉　盼政府擔保貸款助出糧

反對修訂《逃犯條例》風波未平息，政府早前硬推《禁蒙面法》，惹起社會更大反彈。立法會議員張宇人今日（12日）出席商台節目「政經星期六」表示，自7月底起向政府提出多項對零售、飲食業的協助建議，當中大部分均獲政府回應；他希望政府能就業界貸款作百分百的擔保，而大部分款項將用於支薪用途。他又估計若現時情況持續，將會有過千間食肆倒閉。

立法會議員張宇人。（資料圖片）

立法會議員張宇人在節目上稱，受近日風波影響，不少食肆多次需要提早拉閘，亦有員工需要放無薪假，他估計情況將繼續惡化，或將會有過千間食肆倒閉。他續稱，自7月底已就零售業、飲食業的情況向財政司司長提出建議，當中包括免租、減免牌費等，他稱近九成均獲政府答覆。不過，他希望政府能夠就業界貸款作出百分百的擔保，協助業界有足夠資金作支薪用途；不過他稱就算政府願意，亦需要待財委會通過撥款。

業主未肯減租

他又提及有積極向業主提出減租，坦言業主的反應欠佳，只有個別大公司願意減租；他坦言減租作用不大，但有助提升業內士氣，稱若租戶遲一日交租都要「停水、停電、熄冷氣」，飲食界將難以渡過難關。因應美心集團創辦人長女伍淑清曾發表針對示威者言論；富臨集團亦被指與「福建幫」有關，近日旗下食肆多次成為示威者的攻擊目標，張宇人稱兩個集團旗下共有近萬名員工，認為現時情況不僅影響生意，更威脅到員工安全，認為不應因政見不同而破壞店舖。

旅遊業議會主席黃進達。（資料圖片）

旅遊業議會主席黃進達同樣稱，自黃金周前後旅客已大幅減少，現時對業界的支援措施作用較少，希望政府能再下功夫協助業界渡過年底的難關。他又提及，不少旅客從新聞片段獲悉本港情況，令他們不願意到訪。他續稱，正籌備多項復興措施，認為本港過往亦經歷過沙士等大難關，業界要恢復並不難，但前提是社會需要先回復平靜。