【施政報告】租金津貼不夠交租　綜援戶捱二手飯：林鄭未與我同行

曾於競選特首之初表明自己「心繫基層」的林鄭月娥將在周三（16日）宣讀《施政報告》，再度引起部分團體對於安老扶弱政策的關注，希望特首能夠全面檢討「過時20年」的綜援制度，讓香港唯一安全網可以保障基層群眾。 長年腳痛的綜援戶林先生對此卻顯得「心淡」，現時住在100呎無窗劏房中的他，每月的租金都超出租金津貼，以致每月要從生活津貼中拿出約600元來 繳付租金，此外，每月交租前後甚至要去麥當勞吃「二手飯」。他哭訴自己輪候公屋已10年仍未上樓，自己也希望進修技能擺脫綜援，「我已經放低所有尊嚴，亦都好努力，但我沒有感到政府關心我們，林鄭也沒有與我同行。」

綜援戶林先生生活困頓，有時需要去吃二手飯。（袁澍攝）

林先生今年42歲，是一人綜援戶，有長期腳患問題，現時住在一間100呎左右的底層唐樓劏房。在房東已有減租，但每月租金仍需要2300元，超出租金津貼約600元；加上水電費用，每個月都只能用基本生活津貼來填數，生活苦不堪言，常常需要去麥當勞吃別人留下的「二手飯」。

談及到連鎖快餐店麥當勞吃「二手飯」時，林先生指，曾有店員跟他說：「你不應該吃這些」，令他哽咽，「我已經放低所有尊嚴。」

想要脫離綜援但不能夠：已經好努力

此外，林先生早前曾因精神問題，需由撒瑪利亞防止自殺會介入幫助，但後來因不希望家人知道而中斷治療；除了腳患外，他的口腔、鼻腔亦有問題，但因所患疾病不受豁免，只能求助政府機構外的中醫，每月醫藥費不在豁免範圍內，只能自己承擔。

林先生曾試過洗碗、便利店店員、校工等多份工作，但因為不能久立，加上常年流鼻水而不能長做。他表示，現時的租金津貼，無法反映真實綜援人士需要的情況，自己想脫離現在的困境，但難以學習技能養活自己，但苦於無費用支撐，「我已經好努力，但無人幫我。」

關注綜援低收入聯盟成員李芝融斥政府關心基層不該只靠口講。（袁澍攝）

56%私樓租戶超租津 團體斥關心不是靠口講

數字顯示，去年有56%的綜援戶私樓租戶超租津，且金額越來越高，現時租津機制已經脫離市場狀況，令不少人需要以基本生活開支補貼租金。關注綜援低收入聯盟成員李芝融表示，超租津也令林先生一類的人士壓力很大，他指，林先生一年只能買1、2件新衣服，其他只能「執舊衫」，儘管腿腳不便，早前搬屋林先生，亦只能靠手推車將傢俱一件件送上三樓。對於林鄭月娥在競選時「心繫基層」的諾言，李斥責「既然關心為何不根治？關心不是靠口講。」

事實上，對於特首林鄭月娥競選初期對於「心繫基層」的承諾，林先生亦表示有些心淡，「我不認為林鄭有關心過我，她沒有與我同行。」