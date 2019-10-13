【施政報告2019】逾8成受訪綜援人士認為　政府須綜合檢討綜援

立法會將於周三（16日）復會，行政長官林鄭月娥將於當日到立法會宣讀《施政報告》，引發社會再次關注政府談及檢討「綜援金」的承諾。 關注綜援低收入聯盟為了解綜援人士的生活狀況及對綜援制度的意見，進行問卷調查。調查指，逾8成綜援人士認為，政府須整體地檢討及改善綜援制度，更有近9成認為政府須改善綜援金額每年調查的機制。 調查的團體建議，政府必須立即全面檢討綜援整個釐訂基準，重新進行「基本生活需要調查」，重新訂立綜援標準金。

聯盟以給特首林鄭月娥「貼急救貼」的方式，表達關注和建議。（袁澍攝）

關注綜援低收入聯盟在今年8月27日至10月11日間，以網上問卷的形式，透過社交媒體及電郵向多個服務單位派發，再由受訪綜援人士自行填寫，共回收132份有效問卷，以反映綜援人士居住、工作、醫療及照顧家人的狀況。

在居住方面，調查指67.4%受訪者是公屋住戶，20.5%為劏房，另外則包括村屋、院舍、露宿等，當中31.1%人士介乎1886元至3795元，更有41.7%人士月租低於1885元。另外，47%的受訪者不能因需要即時更換、添置電器。

聯盟成員李芝融指出現時綜援人士超租津情況嚴重。（袁澍攝）

捍衛綜援權利大聯盟成員毛卓賢表示，現在綜援人士大多低租金租樓，環境惡劣，經常需要搬遷。聯盟組織幹事李芝融指，去年有超過56%綜援人士面對私樓超租津的狀況，需要用基本生活開支補貼租金，不少人遇到業主逼遷、加租等狀況不得不考慮搬家。

聯盟認為，政府應該根據1996年綜援計畫檢討報告訂立的原則，以現時租住私樓的九成綜援家庭實際繳交的租金，重新訂立現時租金津貼的最高金額基準。

聯盟成員毛卓賢表示，不少綜援人士居住環境惡劣，經常需要搬家。（袁澍攝）

在工作方面，35.6%的人士從事兼職或全職工作，當中42.5%月收入少於2500元。在網絡時代的今日，只有72%的人有使用流動電話數據服務，46.2%有使用加居上網服務。在醫療及照顧家人方面，38.6%受訪者過去五年出現過視力問題但最終沒有配鏡，84.8%過去五年出現口腔牙齒問題但未有求醫。

另外有46.9%需要有子女補習、學校活動等開支，37.8%有照顧家人的額外開支。聯盟認為應該回復1999年削減成人及兒童綜援補助金的特別津貼，令健全綜援領取者可以滿足基本生活所需；另外，為保證綜援人士與社會保持聯繫，政府亦應該增設綜援健全成人每月通訊補助金等。

政府發放多一個月標準金也不能解決經濟困難

在對綜援制度意見方面，33.4%的受訪者認為政府發放多一個月標準金也不能解決經濟困難，81.5%認為政府需要整體檢討改善綜援，86.3%認為政府應改善綜援金額每年調整的機制。

剛剛出獄的邵家臻表示在《施政報告》出台前，希望以此報告促請政府回應民間訴求。（袁澍攝）

剛剛出獄的立法會議員邵家臻表示，綜援是香港的唯一安全網，但20年來並沒有與時俱進，仍然以96年的標準實施，並且在去年收緊長者綜援資格，他希望在《施政報告》出台前，以比調查報告給政府壓力，促請當局回應民間的訴求。