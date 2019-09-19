【收緊長者綜援】捍衛綜援權利大聯盟晤羅致光　對政府拒撤感失望

社會福利署自2月起落實收緊長者綜援年齡，由現時的60歲提升到65歲，引起公眾廣泛討論。政府其後指推出補貼方案，為受影響長者設每月1,060元的「就業支援補助金」及取消強制參與「自力更生計劃」，惟政府未有補回60至64歲長者的補助金及特別津貼。 捍衛綜緩權利大聯盟今（19日）與勞工及福利局局長羅致光會面，要求政府撤回收緊長者綜緩年齡門檻的安排，並全面檢討綜援制度。有成員在會後表示，對於羅致光回應指不會撤回感失望，希望政府能懸岸勒馬，撤回並重新檢視相關情況。

捍衛綜緩權利大聯盟今（19日）與勞工及福利局局長羅致光會面，要求政府撤回收緊長者綜緩年齡門檻的安排，並全面檢討綜援制度。（羅君豪攝）

捍衛綜援權利大聯盟成員李芝融表示，會面氣氛平穩。就綜援改革方案，他引述羅致光會上表示，民間團體或學者若有具體方案可自行研究，李對於政府沒主導責任處理民間的需要感遺憾。有成員稱，難理解政府為何不願大幅調整社會保障制度，批評羅致光仍然維持一如以往的政府思維。

李芝融表示，羅致光就租金津貼上限、學童支援，照顧者支援等方面的建議表示可考慮，但當問及有關時間表、如何跟進則沒具體回應，令他們掌握不到「考慮」的實際意思為何。他強調在這次會面中，政府在解決問題上沒太大誠意。