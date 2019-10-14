【國歌法】眾志3成員涉未遵守立法會秩序　案押後至12月再訊

香港眾志3名成員被指今年3月，在立法會的《國歌條例草案》公聽會上疑衝向官員，被律政司以《立法會（權力及特權）條例》票控。其中一女名成員更被另控一項普通襲擊罪，指她疑於當日與一名保安有肢體碰撞。案件今（14日）於東區法院提堂，眾人暫毋須答辯，主任裁判官錢禮將案件押後至12月2日再訊，以待辯方索取文件及法律意見。被控襲擊的何獲准以500元保釋，其間不可踏入立法會大樓外100米範圍。

香港眾志副主席鄭家朗（右）成員吳嘉兒（左）被控2019年3月在立法會上衝向官員。(林樂兒攝)

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香港眾志副主席鄭家朗（19歲）成員吳嘉兒（21歲）及何秀儀（21歲），被控於今年3月16日進入2樓1號會議室時，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，違反《立法會（權力及特權）條例》第8（3）條所發出的行政指令。

何另被控一項普通襲擊罪，指她於同日在立法會綜合大樓2樓1號會議室襲擊許耀德。

鄭認是政府打壓

鄭家朗庭外表示，引用《立法會（權力及特權）條例》提告，須由律政司親自簽署批核，形容這是來自政府的打壓。他續指，控方故意在十月一日之前落案起訴，是為了消滅一切反對聲音，以保國家尊嚴。鄭再道，立法會將近復會，《國歌法》議程或會開始二讀、三讀的程序，籲市民一起抵抗這條與「送中條例」及23條無異的惡法。

案件編號：ESS33914-16、ESCC2312/2019