教大研究：9成全職社工超負荷、7成人持續疲勞　半數人有意辭職

反修例風波引發的警民衝突不斷，有不少註冊社工自願走上前線作警民間的緩衝，包括呼籲警方克制地使用武力，並為收集被捕人士提供支援，如協助聯絡其親友或律師。惟4個多月衝突以來，多名社工在前線調停期間被捕，面臨的壓力不容忽視。 而香港社會工作者總工會聯同香港教育大學心理學系在反修例風波前，曾進行一項社工壓力及精神健康研究，發現當時受訪的400名全職社工，已有逾9成人表示曾超負荷工作，超過7成曾受過不同程度的工作掣肘，6成表示精神壓力大，更有過半數受訪者有辭職意向。

香港社會工作者總工會聯同香港教育大學心理學系進行的研究發現，逾9成受訪全職社工曾超負荷工作，一半人有意辭職。（資料圖片）

有關研究在2018年7月至今年3月期間進行，共訪問約400名全職社工，他們服務的領域包括家庭服務、青少年服務、安老服務、康復服務等。研究發現，逾9成受訪者表示每月均會經歷超負荷工作，亦擔心因工作量太大而無法保證服務素質；逾7成社工每月均因缺乏培訓、被他人干擾、設備不佳、繁瑣工作規則和程序等原因而難以甚至無法進行工作。

此外，超過6成社工表示精神壓力大，近半社工表明難以專心工作、感很不開心及悶悶不樂。7成社工感到持續性疲勞、6成出現肌肉緊張、疼痛，逾4成人頭痛。

全職社工除了工作量多、壓力大，亦不滿薪酬及晉升情況，約半數受訪者有意辭職。研究顯示，約4成受訪者不滿意薪酬和晉升發展機會、3成人不滿機構執行政策方式，約半數人更表示有辭職意向。



何振業：機構應容許社工就其薪酬及晉升事項表達感受

教大心理學系助理教授何振業建議，機構應聽取社工的意見及憂慮，並關心員工們的目標和價值，同時加強訓練員工在處理事件及解難的能力，協助他們建立自信；他又建議，機構就決策程序與社工溝通、允許社工就其薪酬待遇及晉升事項上表達感受，增加社工對機構的歸屬感和認同感。