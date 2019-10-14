【逃犯條例】地盤工涉9.14淘大商場「私了」三人　有事主掉3門牙

大批愛國人士在上月14日，到牛頭角淘大商場揮動國旗及唱國歌，有人疑被在場人士「私了」，被打甩三隻門牙。一名地盤散工被控傷人及非法集結等罪，今（14日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押至12月9日再訊，以候進一步調查，被告期間還押。

9.14淘大商場有愛國人士聚集。(資料圖片)

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被告被控5項罪名

被告石朗天，28歲，地盤散工，被控一項傷人罪、兩項非法集結及兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告在今年9月14日，於牛頭角淘大商場地下的自動扶手電梯上連同其他身份不詳的人，非法及惡意傷害女子X。

被告於上述時間及地點，與多於三名不知名人士，非法集結在一起，即作出擾亂秩序的行為，意圖或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。

控方指3名事主事後受電話滋擾

另外，被告被控在上述時間，在淘大商場地下連同其他身份不詳的人襲擊男子Z及女子Y，因而對二人身體造成傷害。

控方稱三名事主案發後受到電話滋擾，故將其身份保密，姓名以英文字母代替。被告毋須答辯，控方申請將案件押後八星期，以候進一步調查，包括比對片段及尋找其他疑犯。控方又透露有事主被打甩三隻門牙。被告警誡下承認案發時在場，並從片段中認出自己。

裁判官應控方申請，將案件押至12月9日再訊，以候進一步調查，被告期間還押。

案件編號：KTCC1832/2019