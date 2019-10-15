公院醫生退休重聘計劃須每年續約欠吸引　消息：擬改為2年合約

公立醫院醫護人手短缺問題一直嚴重，去年度(2018/19年度)醫管局的醫生流失率高達6.5%，創11年新高。 醫院管理局4年前推出「特別退休後重聘計劃」冀紓緩人手不足，重新聘用退休的醫生留在公立醫院工作。不過，計劃備受批評，有醫生不滿計劃每次只與醫生簽一年合約，令他們擔心一年後自己不知何去何從，認為計劃吸引力大減，寧願提早到私營市場創業，而不選擇留公院工作。曾參與計劃的醫生當中 ，現時僅一半人仍留在公院。 《香港01》綜合多個消息透露，醫管局正積極考慮改良計劃，把合約形式改為「1+1」，概念類似於「一年生約、一年死約」，先與醫生簽一年合約，如醫生表現良好，就會自動續約一年。 醫管局回覆查詢時證實，由2020/21年度開始，重聘的醫護人員聘用期為兩年。

醫管局回覆查詢時證實，由2020/21年度開始，重聘的醫護人員聘用期為兩年。 （資料圖片）

醫管局於2015/16年度起推出「特別退休後重聘計劃」，重新聘用年屆正常退休年齡退休或約滿離職的合適現職醫生、護士、專職醫療及支援職系員工，以挽留人才及紓緩人手不足的情況。

料逾一億元幫助改善重聘退休醫生

今年初的《財政預算案》建議向醫管局增撥7.21億元挽留醫護人手，據悉當中約1.3億元用於「特別退休後重聘計劃」。據悉，局方正向不同醫護人員小組委員會了解其意見及建議。消息人士透露，因應未來公院或爆發醫生退休潮，醫管局為挽留人手，故希望改善計劃，正積極考慮把「年年續約」改為「1+1」的合約，即基本上每次合約為兩年年期，但細節仍有待諮詢工會。消息人士指，政府今年初已就人手方面撥出資源，相信未來醫管局有足夠資源推行新措施，但沒有透露需要多少額外資源。

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消息人士並指，在推行新措施前，需要平衡年輕醫生的想法，因為有部分年輕醫生或認為，退休醫生看症數目不多，衝勁不大，對分擔前線工作量不似預期。消息人士亦認為，退休醫生在重回公院時，應先與部門主管溝通，商討未來的工作量及工作性質，如負責哪些手術、門診節數等。

羅振邦稱，現時不少退休醫生在重回公院後一年就不獲續約，減低他們回流意欲。 （資料圖片／鄧倩螢攝）

另一名消息人士就透露，醫管局在今年3月起已就計劃展開諮詢，局方有意把合約改為「1+1」，即先簽一年約，如醫生表現良好，就會續約一年，概念類似於「一年生約、一年死約」。

1年就不獲續約 或寧願早點出去自己開檔

公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦接受查詢時表示，該會在7月時做了一個問卷調查，訪問了約300名現職及退休的顧問醫生，發現有87%受訪醫生認為「特別退休後重聘計劃」的合約年期應多於1年；有68%受訪醫生稱，如果合約年期定為2年或以上，他們會更願意申請回流。羅振邦稱，現時不少退休醫生在重回公院後1年就不獲續約，減低他們回流意欲，「寧願早點出去自己開檔(私人執業)。」他建議，醫管局最少應提供2年合約，如表現良好，更應自動續約至5年，擴大聘請規模。

馬仲儀（右一）指，支持有經驗的醫生留在公院，但冀望醫管局能夠安排退休醫生參與更多前線工作。（資料圖片）

工會：在重聘後不用再開會 臨床工作量無增加

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀則稱，支持有經驗的醫生留在公院，但期望醫管局能夠安排退休醫生參與更多前線工作。她解釋，現行制度下，顧問級醫生因需處理行政工作，臨床工作量會較少，如門診節數不多，亦只需指導中層醫生，而非經驗較少的年輕醫生。不過，當顧問級醫生在獲得退休後重聘，雖然毋須再處理行政決策工作，但臨床工作量卻無相應增加，「以前他們多會議要開，所以門診節數少，但在重聘後不用再開會，工作量也是一樣。有個別部門反映情況唔係好理想，唔係好幫到前線。」

她認為，退休醫生應參與更多門診、巡房、指導年輕醫生等工作，才能更為公平，及真正紓緩人手短缺的問題，建議醫管局列明退休醫生的工作性質，及哪些專科需聘請退休醫生。

公立醫院醫生在退休後獲重聘的人數。 （香港01製圖）

2017/18年僅13%退休醫生續約

根據醫管局資料，2015/16年度及2016/17年度共重聘了61名退休醫生，但在2017/18年度就只有8人續約，換言之即只有一成三的醫生願意續約。而在近兩年，續約的醫生人數及所佔百分比增多，如2019/20年就有44人續約，佔去年聘用的48名醫生的九成。計劃推行5個年度，截至10月14日累積有120人參加重聘計劃，當中僅65人，即大約一半人仍然在公院工作。本網向醫管局查詢退休醫生在計劃下工作了多久才離職，局方沒有提供資料。

醫管局回覆查詢時證實，由2020/21年度開始，重聘的醫護人員聘用期為兩年，有關人員會先獲發一年合約，工作表現良好者將會獲發額外一年合約，以65歲為限。醫管局並指，截至2019年9月底，醫管局內共有66名醫生在退休後受重聘為全職醫生，繼續替醫管局服務。