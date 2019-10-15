醫管局重聘退休醫生合約過短　轉投大學醫生批短視：成日話多空缺

醫院管理局自2015/16年度起推出「特別退休後重聘計劃」，挽留資深醫生協助培訓及紓緩公立醫院人手不足。 然而，計劃要求一紙合約須每年續期，前景欠奉，有退休醫生本來已決定接受醫管局的合約，但因有大學願意提供一份5年年期的合約，他直言較長年期的合約，對他自己及服務發展都更有幫助，他最終選擇轉投大學醫學院，而不回流至公院。另一退休醫生坦言，如合約只有一年，「呢頭簽完嗰頭就要擔心一年後會點」，不少醫生寧願選擇及早到私營市場創業，不會留在公院服務。對於醫管局改變計劃的聘用期為兩年，他們認為做法有進步，是好的開始。

李志光批評每年需重簽合約的做法十分短視。（資料圖片／余俊亮攝）

個計劃一開始係話每次合約兩年，之後唔知幾時變了一年

三年前退休的威爾斯親王醫院前兒科顧問醫生李志光表示，逐年重簽合約的安排，令醫生的工作存在不確定性，批評做法十分短視，「如果我想幫手發展服務，都會揀長啲時間嘅合約。一年簽一次令醫生好不滿，而家醫生身體又健康，佢（醫管局）又成日講話好多空缺，其實（合約年期延至）3年都得啦！」

如果夠錢，去到5年仲好

李志光以自身經驗為例子，指自己曾獲醫管局提供一份兩年期的合約，「個計劃一開始係話每次兩年，之後唔知幾時變了一年。」但其後中大提供一份5年期合約，他雖然曾答應回流公院，但最後也放棄醫管局的合約，轉投大學醫學院。對於醫管局將會把合約年期改為兩年，他認為做法雖然有進步，「但其實只係打回原形，一開始都係畀兩年約。預期未來3至5年都會缺人，其實應該加到3年先合理，如果夠錢，去到5年仲好。」

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張德康坦言，如果合約年期只有一年，吸引力大減。（資料圖片／盧翊銘攝）

如果醫管局只簽我一年，我61、62歲就唔再請我，咁未來嗰幾年會點呢？

而威爾斯親王醫院婦產科前部門主管張德康就指，他去年10月退休時，考慮到「特別退休後重聘計劃」的年期問題，沒有選擇留低，改為轉戰私家教學醫院中文大學醫院。他坦言，如果合約年期只有一年，吸引力大減，他60歲時在公院退休，預計自己會工作多5年至65歲，「如果醫管局只簽我一年，我61、62歲就唔再請我，咁未來嗰幾年會點呢？呢頭簽完嗰頭就要擔心一年後會點，每年都要諗一年後會唔會唔簽我。」他寧願選擇以兼職形式回公院幫忙，另一半時間就在私營市場發展事業。

張德康表示，明白醫管局亦有顧慮，例如需考慮每年資源是否都足以招聘眾多退休醫生，也會擔心退休醫生獲重聘後表現是否一樣良好，如貿然與醫生簽訂長約，有一定風險。他認為，醫管局把合約改為兩年，是好的開始。