【施政報告】政府首限閉門預覽傳媒名額　預告記者會或另有安排

行政長官林鄭月娥將於周三（16日）立法會會議中，發表任內第三份《施政報告》。在傳媒預覽環節中，政府今年首次限制傳媒機構名額，每間傳媒機構最多只可派出9名代表。另外，政府早前已預告今年施政報告只會舉行記者會，不會舉辦電視及電台論壇，今（14日）再次表明鑑於政府總部周邊情況存在不確定性，若記者會的安排有任何更改，會再另行公布。

政府今（14日）表示 ，新聞界代表可於周三（16日）上午8時30分閉門預覽《施政報告》。有關安排只限新聞界代表出席，而參加者必須出示工作證。

惟政府稱基於場地所限，每間傳媒機構最多只可派出9名代表，是首次作出相關限制。同時，參與閉門工作的記者在行政長官結束發表施政報告前，不得離開會議室，而參加者亦不得利用電話或電腦等任何方式與外界聯絡，更不得攜帶無線電話或其他電訊設備入內。

行政長官林鄭月娥將於周三（16日）發表《行政長官2019年施政報告》。（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府指，林鄭月娥當日會於上午11時的立法會會議中，發表施政報告，再於同日下午3時在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳舉行記者會，惟政府解釋，鑑於政府總部周邊情況存在不確定性，若記者會的安排有任何更改，屆時會另行公布。