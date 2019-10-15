【施政報告2019】社協冀擴闊租津受惠範圍、恢復租務管制

新一份《施政報告》將於明日（16日）公佈，有消息透露，政府或向輪候3年或以上的公屋家庭申請者提供租金津貼。香港社區組織協會（社協）指出，在缺乏租務管制下，大部份劏房戶均被大幅加租，劏房租金呎價更跑贏大市，有住戶最高曾被一次性加租850元。 社協認為，劏房戶無選擇，亦不具議價能力，是租務市場上最弱勢一群。他們認為，政府若實施租金津貼，不能只限制於三年的公屋家庭輪候者，而政府亦應恢復租務管制。

社協指出，在缺乏租務管制下，大部份劏房戶均被大幅加租，劏房租金呎價更跑贏大市。（王潔恩攝）

社協於去年11月至今年2月期間，訪問了107戶居於深水埗區的唐樓劏房租客。當中有9成受訪者表示有申請公屋，輪候公屋時間中位數為5年。

劏房租金呎價跑贏大市

結果發現，比較2017及2018年的11至12月數據，租金按年升幅中位數約為8.1%，接近一成。若對比香港私樓單位，其「蚊型」劏房呎價亦較高，參考差估署數據，去年12月A類單位（40平方米以下）呎租只需36.1元，但劏房卻高達39.6元。

現時綜援計劃下的受助人，可獲發租金津貼，但社協指出，居於劏房的綜援單身人士租金中位數為3000元，二人家庭則為4000元，均超出綜援補助金額。

最高曾被一次性加租850元

社協又指，有77%受訪者更指出，在過去兩年曾被加租，有六成住戶被加租逾200元，被一次性加租的最高金額更高達850元。同時，大部份受訪者表示，租金並不包括水電費、管理費等費用。

社協批評，現時並無租金管制，在公屋供應不足的情況下，劏房需求殷切，業主可「獅子開大口」要求大幅度加租，基層只可「肉隨砧板上」。

貴租性但單位細小

此外，調查又指，二人或以上家庭人均居住面積中位數只得40平方呎，四至五人家庭則僅約30平方呎，即活動空間只有一張5呎雙人床。同時，更有四分一的劏房戶受訪者未有簽訂任何租約。

社協批評，除了租金昂貴外，基層更要犧牲住屋環境，若有租務糾務，在無租約或無打釐印下，租客更只會處於一個不利位置。

應恆常發放租津 重設租務管制

社協認為，不論家庭或單身人士，政府應恆常向輪候公屋逾三年人士派放租金津貼。在未推出租金津貼前，政府應將「非公屋、非綜援的低收入住戶」一次性生活津貼恆常化。同時，社協又認為，不少人輪候公屋時間未足三年，或因其他原因未能申請公屋，故租金津貼不能只限制於公屋輪候者，應開放予合資格人士申請。

他們又指，政府盡快檢討租務管制，才能真正幫助街坊。

六旬何先生指出，現時香港住屋環境惡劣，直言不如豬狗。（王潔恩攝）

六旬老翁住廿年劏房：仲衰過動物

六旬何先生指出，自多年前生意失敗後，他一直居於劏房約20年，過去曾「瞓街」，亦曾租住過只的床位的單位，多年來搬遷近10多次，他坦言：「腳都伸唔直，除左張床咩都放唔到」。他說，現時香港住屋環境惡劣，直言不如豬狗，冀政府多支援，「仲衰過動物！」

另一劏房戶鄧先生，現時一家四口居於約80呎劏房，月租約4500元，至今已排公屋近7年。他說，由於環境狡窄，有時女兒會在圖書館做功課，之後才回家，而單位的廚廁共用，鄧先生直言，廚廁甚至連蹲下的空間都沒有。他說，單位去年已租加租200元，業主亦曾透露今年年尾會加租，但由於無力負擔，屆時只能被逼再搬。