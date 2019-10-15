【消委會】15款香料被驗出致癌黃曲霉毒素　2款超標　1款已回收

不少人下廚時，習慣添加乾香料調味，但某些香料如辣椒、肉豆蔻及薑黃，若生長環境或儲存不當，則會容易產生霉菌毒素，包括可能增加患肝癌風險及影響胎兒發展的黃曲霉毒素，及可能令人患癌的赭曲霉毒素A。 消委會早前測試了44個樣本，發現逾五成樣本檢出黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，當中更有2款豆蔻粉的黃曲霉毒素含量超出香港法例要求。 消委會已向食安中心轉介兩款樣本，中心亦已採取行動，若確定有違規情況，會提出檢控。「源興香料公司」稱已全面回收及銷毀該批豆蒄粉，「味好美」則向消委會提交第三方實驗室報告，證明產品的黃曲霉毒素B1含量每100公斤低於5微克。

消委會於今年3月至7月從超市、百貨公司等地搜集了34款預先包裝乾香料樣本，亦從香料店及食品雜貨店搜集了10款預先包裝及非預先包裝乾香料樣本，當中有17款辣椒屬香料，7款肉豆蔻，15款薑黃以及5款含辣椒屬香料或肉豆蔻的混合香料。



根據香港《食物內有害物質規例》的規定，任何食物的黃曲霉毒素總含量上限為每公斤15微克，花生或花生產品的上限則為每公斤20 微克。惟消委會測試結果顯示，有15款樣本檢出黃曲霉毒素，佔全部樣本數目約34%，當中更有2款檢出黃曲霉毒素總含量超出香港法例要求，分別是「味好美」豆寇粉及「源興香料公司」豆蒄粉，該2款樣本檢出的黃曲霉毒素分別是每公斤17.7微克和17.5微克。



另外，亦有4款檢出黃曲霉毒素總含量超過歐盟法例要求，分別是「McCormick Gourmet 」有機咖仁辣紅粉 、「香料島」豆寇粉、「味好美」豆寇粉及「 源興香料公司」豆蒄粉。

黃曲霉毒素可致癌 亦可影響胎兒

消委會指出，國際癌症研究機構將黃曲霉毒素列為第1類物質，即會令人類致癌的物質。另外，黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。惟是次測試檢出含黃曲霉毒素的樣本數目超過三分一，消委會促請生產商盡快降低其產品的含量。

（資料來源：消委會）

另外，針對赭曲霉毒素A，消委會指參考歐盟標準，辣椒屬香料為每公斤20微克，肉豆蔻及薑黃，以及含辣椒屬香料、肉豆蔻或薑黃的混合香料則為每公斤15微克。

赭曲霉毒素同樣可致癌 惟本港無訂可容許上限



測試結果顯示，有18款樣本檢出赭曲霉毒素A，佔全部樣本數目約4成，當中有4款檢出的赭曲霉毒素A的含量超出歐盟法例要求上限，分別是「味好美」甜紅椒粉、「天然椰子號」紅甜椒、「天成」肉豆蒄及「誠興椰子香辣原料」肉豆蒄，檢出赭曲霉毒素A最高的含量超出歐盟法例要求2倍。



消委會指出，國際癌症研究機構將赭曲霉毒素A列為第2B組物質，即可能令人類患癌的物質。現時香港沒有為香料訂定赭曲霉毒素A的可容許最高濃度上限，希望政府密切留意其他的地方的規管及更新，檢討是否有需要更改現行法例。

（資料來源：消委會）

香料不宜儲存在雪櫃

消委會建議，消費者購買前宜查看包裝上的產品描述，例如是純正香料還是混合香料，來源地等，從而選擇合適的香料產品。另外，亦應密封好香料，以免受潮，儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬或放置在潮濕地方，亦應遠離煮食加熱的爐灶，並盡快食用完畢。消委會又提醒，不建議儲存在雪櫃裡，以免又熱又冷，使已研磨的香料因霧氣而結成塊狀，影響風味。消委會指，用家應保持均衡和多元化的飲食，以免因偏食而攝入過量霉菌毒素。

已轉介兩款黃曲霉毒素含量或超標的樣本予食安中心

消委會已向食安中心轉介兩款黃曲霉毒素含量或超標的樣本，中心亦已採取行動，若確定有違規情況，會提出檢控。另外，針對其餘黃曲霉毒素、赭曲霉毒素A超出歐盟要求的樣本，食安中心確認了在一般情況食用下，不會對健康構成不良影響。



被指黃曲霉毒素含量超出香港法例要求的兩款樣本，「源興香料公司」稱已全面回收及銷毀該批豆蒄粉，「味好美」則向消委會提交第三方實驗室的黃曲霉毒素測試報告，證明產品的黃曲霉毒素B1含量每100公斤低於5微克。

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