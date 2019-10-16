【施政報告2019】研究新建三鐵路　建議免收青嶼幹線將軍澳隧道費

最新一份《施政報告》今日（16日）公布，特首林鄭月娥表示，會加快落實《鐵路發展策略2014》中提到的鐵路項目，詳細規劃設計北環線、屯門南延線、東涌線延線，務求盡快動工興建。 另外，為了減低減輕市民、公共交通營辦商使用政府收費隧道和管制區的費用，政府建議當屯門至赤鱲角連接路海底隧道通車時，豁免新隧道和青嶼幹線的收費；將藍隧道啟用時，亦建議豁免新隧道和將軍澳隧道收費。

▼2019施政報告懶人包▼

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研究建東涌線延線、屯門南延線、北環線

政府於2014年發表《鐵路發展策略2014》，就鐵路網絡未來擴展制訂框架，當中提到北環線、洪水橋站、東涌線延線、屯門南延線、新東九龍線、南港鐵島線（西段）、北港島線等7條鐵路線。

林鄭月娥今日宣讀《施政報告》，提到發展時會盡力做好地區配套，當中公共運輸基建對推動房屋發展至為重要。她續指，會加快落實《鐵路發展策略2014》提出的項目，在未來一年邀請港鐵就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃和設計，務求3個鐵路項目早日動工。

翻查《鐵路發展策略2014》，北環線將是一線連接現有西鐵線的錦上路站，及落馬洲支線增設的古洞站的鐵路線；東涌線延線則是在現有的東涌站，向西延長1.5公里，於東涌西增設新鐵路站；屯門南則是將現時的西鐵線，從屯門站延伸約2.4公里至屯門南。

當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，政府建議豁免新隧道和青嶼幹線的收費。（資料圖片）

兩新隧道落成時 豁免新隧、青嶼幹線、將軍澳隧道收費

除了提到盡快落實鐵路項目，林鄭月娥表示，為減輕市民、公共交通營辦商及運輸業使用政府收費隧道和管制區的費用，當屯門至赤鱲角連接路海底隧道於2020年年底通車時，政府建議豁免新隧道和青嶼幹線的收費；而將藍隧道在2021年年底啟用時，亦建議豁免新隧道和將軍澳隧道收費。

協助經營困難離島渡輪服務

船運方面，林鄭月娥指離島渡輪服務經營困難，政府自2011年起，已為6條離島渡輪提供協助。她續指，政府計劃將協助措施擴至另外8條離島渡輪航線，即合共14條航線，料每年的補貼開支約2.6億元。另外，她指在2021年後的約10年間，會分兩階段為11條渡輪航線全面更新船隊，及採用更環保船隻，預計涉及購置47艘新船。

《施政報告》又提到減免跨境渡輪「上船費」，政府消息人士透露，以往返澳門的航線為例，每年涉及豁免費約9,300萬元，換言之，現時往澳門船票可減免約11元。