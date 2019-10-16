【施政報告2019】 社民連十多人請願　獲數十防暴、便衣「護航」

行政長官林鄭月娥今日（16日）到立法會宣讀新一份《施政報告》，立法會大樓和政總一帶駐守重兵。 社民連一行十多人一早到場，他們事前原打算行至金鐘連儂牆請願，促請當局答應五大訴求，撤回《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），沿途獲數名防暴警察和便衣警察護航。

社民連一行十多人一早到場，他們事前原打算行至金鐘連儂牆請願，促請當局答應五大訴求，撤回《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），沿途獲數名防暴警察和便衣警察護航。（梁鵬威攝）

社民連前立法會議員梁國雄、副主席黃浩銘等十多人早上金鐘海富中心集會，部分人在《禁蒙面法》下戴上口罩，他們高叫口號，舉起林鄭掩耳和戴口罩的道具，重申反修例示威者五大訴求，並且撤回《禁蒙面法》。

社民連其後計劃到公民廣場和立法會煲底向林鄭請願，警方指只可安排到政總天橋底讓他們逗留，社民連堅持，雙方對峙，期間旁邊的防暴警察戴上頭盔。（梁鵬威攝）

立法會大會早上11點開始，林鄭將會在會上宣讀《施政報告》，社民連打算到立法會大樓外向林鄭請願，惟獲廿名防暴警察尾隨，至海富天橋，又有幾十名防暴和便衣警察戒備，隊伍獲「重兵」保護。

社民連其後計劃到公民廣場和立法會煲底向林鄭請願，警方指只可安排到政總天橋底讓他們逗留，社民連堅持，雙方對峙，期間旁邊的防暴警察戴上頭盔。最終警方讓社民連成員前往公民廣場前空地，社民連成員高呼回應五大訴求等口號。