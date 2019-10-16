【施政報告2019 】放寬科技人才計劃　5G限制區衛星站擬搬舂坎角

行政長官林鄭月娥今（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，內容聚焦房屋等民生問題。相比過去兩年推出創科及科技的八大發展方向，及投放大量資源，今年報告內卻對創科範疇沒有著墨，只在新增的「附篇」文件提及11項新措施和挑戰內容。 政府擬放寬「科技人才入境計劃」至科技園及數碼港以外的培育公司命名，涵蓋的科技範疇由7個增至13個。對於政府近年致力推行的「數碼個人身份（eID）平台，將改名為「智方便」平台，提供一站式個人化數碼政府服務，預料明年年中推出。 通訊事務管理局辦公室本周一（14日）拍賣5G「黃金頻譜」3.5吉赫，四家流動網絡營辦商成功投得該頻帶內合共200兆赫的頻譜。但對於大埔的「限制區」問題，政府消息指，將在舂坎角電訊港尋覓合適土地，供對外電訊基建設施使用，不排除可供衛星地球站搬遷之用。

行政長官林鄭月娥今（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，內容聚焦房屋等民生問題。（李澤彤攝）

擴大科技人才入境計劃範圍

政府去年6月推出為期三年的「科技人才入境計劃」，向科技園及數碼港租戶及培育公司，提供海外和內地專才配額，首年名額1,000人。新一份施政報告提出，將該計劃的適用範圍擴大至科技園公司及數碼港園區以外公司。

消息人士表示，至今已批出291個配額，經入境處申請工作簽證至上月則有86宗，當局將擴大適用範圍，並由目前的7個科技範疇，包括生物科技、人工智能、網絡安全、機械人技術、數據分析、金融科技、材料科學，再新增6個範疇，包括5G通訊、物聯網、集成電路設計、微電子、數碼娛樂及綠色科技。消息預料明年1月推出新措施，來年會增多100個配額申請。

為吸引更多本地畢業生投身創科行業，早前提出的「研究員計劃」及「博士專才庫」，其資助範圍亦將擴大至全港所有進行研發活動的科技公司。目前研究員計劃的研究員，每月津貼額為持學士學位1.8萬元、碩士2.1萬元及博士3.2萬元，並於今年2月起將資助期由2年延長至3年。消息表示，預料明年首季向全港研發活動的公司推出新措施，或額外有約1,000個職位受惠。

新一份《施政報告》提及探討引進機械人科技，優化公共服務及提升城市管理，幫助政府工程等流程簡化。（資料圖片 / 張浩維攝）

報告亦提出設立「公營機構試用計劃」，資助範圍擴大至全港所有進行研發活動的科技公司。消息人士指出，該計劃是科技公司針對公營機構提出的科技方案，其後申請資助製作產品原型（prototype），如有老人院採用科研機構的無線射頻識別（RFID）背心，預防長者走失。

消息透露，2011年至今已有224個項目獲資助，2018/19年度則有38個申請項目，預料明年首季推出新措施後，或增加15個資助項目，而每個項目資助上限為100萬元。

科學園出租面積近乎飽和

此外，科技園公司完成首階段擴建工程，將啟動第二階段擴建研究園內外的發展方案。消息指，由於園區出租率達84%，及部分樓宇需改變用途，建立「濕實驗室」（wet lab），加上創新平台已有培育計劃中心、支援科技平台、機械人中心等進駐，故租出面積近乎飽和。

據了解，科技園公司已於今年中展開內部研究，考慮園區內的地積比是否用盡，或者另尋園區外的擴建地點。

建立第三個創新香港研發平台

繼政府去年撥款100億元在科學園建設InnoHK創新香港研發平台，並收到多間國際大學及研發機構遞交建議書。首批Health@InnoHK（專注醫療科技）及AIR@InnoHK（專注人工智能及機械人科技）的科研機構，將於未來數月陸續設立。消息指，收到逾60個申請，大致完成審批，當局亦將探討建設第三個InnoHK創新香港研發平台，預料造價達數以十億，但暫未確定專注範疇。

科技園公司會啟動第二階段擴建研究園內外的發展方案。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

引入機械人科技 提升城市管理

政府資訊科技總監辦公室將會探討引進機械人科技，改善公共服務及提升城市管理，幫助政府工程等流程簡化。而效率促進辦公室則負責開展「精簡政府服務」計劃，消息人士表示，目的為方便營運商申請牌照等，期望覆蓋所有公共服務，約近1,000項，包括簡化護照申請程序。

消息人士舉例，路政署利用機械臂在道路上，自動收集雪糕筒；目前資科辦與食環署商討的骨灰暫存計劃，因在不同時間有不同收費作續期，日後可簡化程序及網上申請，希望今年推出。

政府於2017年12月公布《香港智慧城市藍圖》，涵蓋逾70項智慧措施，包括近期備受爭議的智慧燈柱。據了解，政府最快明年首季公布《香港智慧城市藍圖》2.0，料有逾10項新措施，包括運輸範疇。

「eID」升級「智方便」 打通政府不同部門網上服務

創新科技局亦會建立「智方便」平台，提供一站式個人化數碼政府服務，前身為「eID」。消息指，最快明年年中推出，市民在平台登記一次後，即可作一站式服務，在不同政府部門服務申請各項目，如填表及保存基本資料等。消息人士表示，首階段將推出20項政府部門服務，至2021年有110多個服務可作網上處理，日後會研究與私營機構合作。

資訊科技界立法會議員莫乃光莫認為，新措施屬「聊勝於無」，對於業界一直爭取在職進修支援、提升本地科技人才水平、檢討不合時宜的法例「拆牆鬆綁」等，卻未有回應。他直言對政府對前線從業員、科技企業的幫助甚少，感到失望。

新一份《施政報告》提及，將開放合適的有上蓋巴士站和公眾收費電話亭，及「需求主導」模式協助提供合適的政府場所。（資料圖片 / Aly Song攝）

大埔區「5G限制區」衛星站或搬舂坎角

電訊方面，政府將在舂坎角電訊港提供合適土地，供對外電訊基建設施使用，包括鋪設海底通信光纜系統、設置衛星地球站，以提升香港對外電訊網絡的整體容量和分流能力。政府消息透露，對於大埔區的「5G限制區」問題，當局與衛星營辦商正積極探討覓地搬遷衛星地球站的可行性，以解決區內使用3.5吉赫頻帶的阻礙。消息指，舂坎角電訊港亦是考慮當中。

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