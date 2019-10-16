【施政報告2019】醫學專科學院研允海外醫生　於公院接受專科培訓

海外醫生的議題早前引起全城關注，有人視引入海外醫生是短期紓緩人手措施之一，新一份施政報告亦有就此着墨，將探討為未取得專科資格的海外醫生提供專科培訓，前提是不影響本地醫生的受訓機會。 現時在公立醫院工作的有限度註冊醫生，接受專科培訓亦受限。據了解，負責本港專科醫生培訓質素的香港醫學專科學院，轄下各分科學院對於可接受專科培訓的資格規定各有不同，消息人士形容是歷史原因，個別學院列明需要在本地正式註冊的醫生才可受訓。如要落實政府新建議，醫專分科學院便要修改規定，可能需再諮詢其他院士及召開會員大會通過決定。各學院仍在商討中，暫未就修改條款訂時間表。

醫專各分科學院正研究放寬為海外醫生提供專科培訓。（資料圖片）

新出爐的施政報告提及，「在不影響本地醫生接受專科培訓機會的情況下，探討為剛註冊或具有數年工作經驗的非本地培訓醫生提供專科培訓，以增加他們來港服務的誘因」。

據了解，醫專各分科學院起初訂明訓練內容時，未有統一接受專科訓練的資格，消息人士形容是歷史原因。有數間學院列明必須於本港正式註冊的醫生才可受訓，包括骨科及外科，另外家庭醫學專科學院據稱正着手草擬修訂。消息指，倘學院決定修改條款，需按各分科學院的規定，可能需再諮詢其他院士及召開會員大會通過修訂。

消息指出，未必每個專科都急需非專科海外醫生人手。以麻醉科為例，專科培訓名額一般均會被本地新醫生「掃清」，目前麻醉科更需要的是已有專科資格的海外人手增援。

蕭粵中稱，現時急症室前線人手較緊張，望建議可紓緩前線壓力。（資料圖片） 急症科學院歡迎建議 香港急症科醫學院院長蕭粵中受訪時稱，急症科本身沒有相關限制，可以為有限度註冊的海外醫生安排專科培訓。他稱急症科的中層同事足夠，相信可為新加入的海外醫生提供合適培訓，較短缺的是前線同事，一旦有突發事件或大型傳染病如流感高峰，急症室人手便相當緊張，學院歡迎施政報告有關建議。

醫管局：截至9月底累計聘用16名有限度註冊醫生

醫學專科學院發言人稱對政府建議持開放態度，各分科學院亦正檢討相關機制，醫專認為在本地畢業的醫生供不應求之大前提下，可引入達水平的海外醫生在出現嚴重人手短缺的專科受訓，並在公營系統工作，以紓緩前線醫生壓力。

醫管局稱，正與前線醫生商討有哪些專科特別需要透過有限度註冊計劃引入更多非本地培訓醫生以紓緩前線人手的工作壓力。醫管局又透露，截至2019年9月底，已聘用了16名有限度註冊醫生。

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